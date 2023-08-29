竹北校園週邊設夾娃娃機 影響社會觀感楊文科盼主動退場
夾娃娃店風行，最近有夾娃娃業者準備在竹北市十興國小附近設立大型夾娃娃機店，引發家長關切。對此新竹縣長楊文科今（29）日在主管會報中表示，雖然設置地點符合規定，但有可能影響小學生的生活作息和身心健康，社會觀感不佳，甚至造成地方反彈，因此指示產發處研議對策並向業者溝通，希望能主動退場。
記者李春台／新竹報導
竹縣府產發處長陳偉志表示，民眾所反映即將在十興國小設置的選物販賣機店，基地位置在竹北市莊敬2街與勝利1路的路口南側，在都市計畫屬於商業區，按照現行土地使用管制規定，選物販賣機店禁止設在住宅區，商業區並不禁止，但需距離幼兒園、學校、醫院100公尺以上。
產發處初步判斷，鄰近十興國小、規劃中的選物販賣機店，距離學校約130公尺，並沒有違反土地使用管制的距離限制，但考量居民擔憂影響孩子，因此未來將研議營運相關規範，以降低家長的疑慮。
有鑑於此，陳偉志研議制定自治條例，明訂營運時間、年齡限制、娃娃機內容物、是否溯及既往、有無緩衝規定等等，後續將召開座談會和地方溝通。現階段產發處會加強稽查、取締選物販賣機店，特別是學校附近的娃娃機店。另外，也希望透過學校及家庭教育，給孩子正確的觀念，將影響降到最低。