高雄五小雞與郭合體看板還掛著 黃昭順：限期內不拆，採法律行動
高雄街頭日前出現郭台銘與國民黨立委提名參選人曹桓榮、黃柏霖、李明璇、陳美雅、陳若翠的合體看板，如今郭台銘已宣布獨立參選，看板卻還掛著就很尷尬，今（29）日下午國民黨高雄市黨部針對郭台銘合體看板召開記者會，要求市府不要行政怠惰，呼籲廠商限期內盡快下架，或將採取法律行動，參選人絕對唯一支持黨提名的侯友宜。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市黨部主委黃昭順表示，自從8月24日該面看板上架後，市黨部及候選人本人均不知情，也召開記者會呼籲下架，經向市府建管處詢問後，建管處回應，該面看板未依法申請廣告物許可屬於違法看板，黃昭順質疑，市黨部也透過1999市民專線等管道逕行檢舉，為何過了這麼久，市府都不願處理？
黃昭順痛批市府行政怠惰，百姓只能自力救濟，經過查找，順利查出看板的廠商，黃昭順表示，「鄭重要求廠商以最快的速度下架不合法的看板，不要再造成我們的困擾」，黃昭順更強調，黨部已取得候選人的委託書，限期內不處理將會採取法律行動。
立委參選人黃柏霖、曹桓榮再次強調，對於看板的懸掛，他們均不知情，因此也向刊登的廠商呼籲，請不要再未經同意就逕自掛出看板，已經造成候選人與黨很大的困擾，候選人們也強調身為黨的提名人，唯一支持侯友宜是不變的價值與堅持，唯有團結一心，國民黨才有機會能翻轉、立委才能過半。