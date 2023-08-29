2023中元普渡注意！三牲擺法、水果禁忌、拜拜怎麼說：必拜空心菜

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宜從下午1時過後，到下午5時之間祭拜。普渡要在戶外進行，不可在室內拜，以免請鬼入厝。社區大樓及公司行號在大樓祭拜，一定要在樓下門外拜，在自家陽台也不宜。
📍拜拜三牲擺法：
「三牲」是指豬、雞、魚。豬在中間、雞在左、魚在右。
如果要用其他食物代替，常見還有「素三牲」，用糕餅、鳳梨酥、果凍等，做成「豬、雞、魚」的外觀形狀。或是用乾貨替代部位，像是可用魷魚乾貨代替魚、香腸代替豬、雞蛋代替雞。
📍中元普渡水果要幾種、水果禁忌：
祭拜好兄弟用「三牲四果」，四果並不是指4種水果，而是四季時令的水果，中元普渡水果種類以單數「1、3、5種」為佳。
最常見禁忌說法是香蕉、李子、水梨3種水果不能一起拜，「蕉李梨」台語諧音是「招你來」，意即將好兄弟招留下來。此外，鳳梨台語「旺來」有招來爆量好兄弟的含意，荔枝、龍眼、葡萄等「一大串」的水果，也有好兄弟成群結隊到來的意思。釋迦外觀像釋迦牟尼佛像頭部，用來祭拜則被視為不敬。
中元普渡適宜的水果可以挑奇異果（諧音：吉利果）、棗子、蘋果（平安）等。
📍中元節拜拜怎麼說：
一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟時，千萬不能報出全名，必要時叫綽號。也不能說「請保佑我」之類的話，只要誠心祭拜、請各路好兄弟享用就好，可簡短講：「普度公、各方好兄弟，一路上辛苦了，請來享用供品。」
📍普渡穿著
祭拜時服裝要端莊，勿穿著內衣褲或裸上身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，少穿深色、暗色或是黑色的衣服。
📍中元普渡供品禁忌
供品若是拜整箱的飲料或餅乾，建議拆開來，以免好兄弟整箱抱走或搶成一團。此外，燒給好兄弟要用「小銀」，方便攜帶。若是燒給祖先的「大銀」，好兄弟會搬不動錢。
📍中元普渡拜空心菜：
民間普渡在供桌上，常見一碗「空心菜」，中元必拜空心菜的原因有3種說法，其一、空心菜形狀像繩子，讓好兄弟打包供品。
第二、鬼魂口中有「焦渴之火」，無法吞下任何食物，而屬性清涼的空心菜，可解焦渴之火。
最常見說法則是「有心拜你，沒心留你」，而拜好兄弟的空心菜不能煮到全熟，「半生不熟」表示彼此不熟，請好兄弟享用完就離開，不要停留。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。