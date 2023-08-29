單車騎士遭淡水客運逼車！司機竟開廣播嗆「你老北老母死啊逆」
新北市淡水北新路二段，前（27）日發生一起行車糾紛，當時一名單車騎士疑似遭公車逼車，因此憤怒拍打車身以示抗議，不料公車司機見狀，竟開廣播嗆聲「騎三小」、「你老北老母死啊逆」，事後單車騎士將影片PO上網，立刻引發網友熱議，淡水客運公司則指出，目前已對司機記大過懲處。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，該名騎士27日在台101縣道接近興華派出所時，遇到一輛淡水客運公車從左後方靠近，公車鳴笛後將單車往外擠出車道，騎士也嚇得脫口說出「哇靠!靠超近」，隨後便憤而伸手拍打公車車門。
公車司機疑似被激怒，轉而使用擴音器表示「騎靠邊一點好嗎？這不是你該騎的」、「騎三小」、「你老北老母死啊逆」等語，騎士聞言則反嗆「撞我啊！」，對此，警方指出，公車司機駕車迫近騎士，在單車道駕車與他車並行，可以道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款，處罰新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰，另外司機以擴音器對騎士言語辱罵，更涉及刑法公然侮辱罪，若當事人提供影片本分局將依法處置。
最後警方也再次提醒，自行車在未劃設慢車道的道路，無正當理由未靠右側路邊行駛，可依違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第1款，處300元以上1200元以下罰鍰。