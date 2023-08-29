朱芯儀抗癌18個月「終於畢業了」 老公衛斯理：多長時間都陪妳
37歲朱芯儀以《犀利人妻》爆紅，嫁給賈靜雯弟弟衛斯理12年，育有2子1女，2022年1月她開始治療乳癌，化療1次費用就要10萬元，在1年內進行6次化療、12次標靶藥物，曾經開刀17小時，全身換血1200cc，熬過漫長的抗癌之路，衛斯理宣布朱芯儀「終於在這門難修的課堂裡畢業了」。
記者羅凌筠/綜合報導
「平安健康最重要，多長時間我都會陪妳等，一定會一切順利的」，衛斯理昨（28）日曬出朱芯儀身穿手術衣開刀的照片，感性記錄：「恭喜妳今天終於在這門難修的課堂裡畢業了，未來的我們要努力自修，永遠不要再回來修這堂學分了好嗎？謝謝所有細心呵護芯儀的醫療團隊們，你們都是貴人，我們全都銘記在心。」
朱芯儀曾經透露，結婚12年來，衛斯理哭的次數1隻手數得出來，卻在她確診乳癌時偷哭好幾次，看到衛斯理哭，她也很傷心，反過來安慰他：「你怎麼擔心我呢，你應該擔心那些癌細胞吧，都說乳癌是心病，我這麼樂觀，它找錯地方居住，它不可能活了。」
而說到老公衛斯理因為照顧她，壓力大到恐慌症發作，朱芯儀表示：「其實夫妻就是一體的，有時候有些狀況，即使我們不懂，也可以給足夠的空間喘息，就是告訴彼此我們都在。」她透露傾聽很重要，讓對方能夠把自己想說的話說出來、需要一些出口，因此她也很鼓勵衛斯理多去打小白球，藉此得到抒發的出口。