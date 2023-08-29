特企／BY YAN香水入主東區 法國調香大師首次打造亞洲專屬香氣
BY YAN香水品牌入主以打造個人特色調香室聞名的「東區暖男香氛室 」，日前在台北東區熱鬧開幕，活動除了集結香氣愛好者，法國格拉斯香氛大廠Expressions Parfumées亞太地區負責人Patrick Gouret親自到祝賀，期待未來BY YAN與法國三大香水家族Galimard共同創造專屬亞洲的香氛。
BY YAN創辦人顏詣縝從小就是香水的收藏者，家中的收藏高達上百瓶，帶著對於香味的熱情與天賦，前往法國格拉斯GIP香水學院修習，搖身成為創造香氣的品牌主理人，並為品牌創造七大家族香水，不論是自然香氣的草本、柑橘調到充滿魅力彷彿行走賀爾蒙的馥奇調，主理人顏詣縝表示，每個香水都有專屬的故事與調性，每個當下的味道都是獨一無二的瞬間。
香水品牌「BY YAN」從發想到順利孵化，除了仰賴長年積累香水種類的薰陶之外，更是專注打磨產品，顏詣縝前往法國學習調香的那一刻，就期待未來能以專業的調香工藝，創造具有靈魂與溫度的香水，注重品質與獨特的顏詣縝，不僅是香水本身，包含瓶身設計、包裝乃至包材選擇，都展現了她對細節的講究與要求，本次品牌發表會上，除了展示七大家族的香水，最吸睛的是香氣票選活動，當天人氣最高的西普調香水，未來將會與法國三大香水家族Galimard負責人Stéphane Roux攜手合作，以最高規格的法國工藝與原料，打造第一款台灣專屬的亞洲香氣。
品牌能成功孵化，主理人顏詣縝表示，東區暖男創辦人彭倏耕、法國GIP香水學院的總代理且同為調香師的何宗禧，提供了非常多的協助，與東區暖男創辦人彭倏耕一同創造新的品牌「BY YAN」，用了無數個日夜，從選擇原料、設計、生產，到這次的香氛發表會 ; 多虧有何宗禧成功踏入了Chanel、Dior、 Guerlain限定的五月玫瑰花園的經驗，才有今天的七大家族香水，在繁華台北一隅的東區暖男香氛室，現有BY YAN的入主，讓小小的空間出現了更多香氣的可能性，顏詣縝期待香水以無形的生命，為每一位進門的人妝點上無可取代的痕跡。
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