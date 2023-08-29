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滿臉痘疤好困擾！3種痘疤治療方式大不同　「這樣做」防發炎

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滿臉痘疤好困擾！3種痘疤治療方式大不同　「這樣做」防發炎

每日健康-每日都做得到的健康

臉上的痘痘好不容易消退，卻留下惱人的痘疤，不僅影響外觀，也會讓人產生自卑感。對此，桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒表示，常見痘疤分為3種，紅痘疤和黑痘疤為色素型痘疤，可擦杜鵑花酸或打淨膚雷射治療，凹痘疤則較難纏，需要透過雷射來破壞疤痕組織，以刺激肌膚重新生長，但最好的抗痘疤方式，就是在發現痘痘時馬上擦藥，以降低發炎傷害肌膚的程度。

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▲ 不管是要治療還是預防，都必須先搞清楚自己是哪種痘疤，才能有效的對症下藥。（示意圖／123RF）

吳易儒在IG專頁《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》發文提到，「紅痘疤」是指痘痘發炎過程引發的血管擴張或增生所形成的痘疤，雖然疤痕區域看起來紅紅的，但表面平整無凹陷，只要過一段時間就會自然消退，若想加速消除痘疤，可以擦杜鵑花酸或打淨膚雷射。

圖／翻攝自 IG／鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油
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吳易儒指出，「黑痘疤」是在痘痘發炎過程中，造成黑色素細胞受到破壞，進而產生色素沉澱，所形成的深褐色疤痕，表面也是平整的，治療方式與紅痘疤相同，通常會隨時間慢慢消退，或者可以擦杜鵑花酸或打淨膚雷射，加速痘疤消除；至於「凹痘疤」的成因是痘痘感染過深，已經破壞到真皮層或更深的軟組織，導致皮下組織纖維化或塌陷，讓表皮變得坑坑巴巴，需透過飛梭雷射或皮秒雷射來破壞疤痕組織，並刺激肌膚重新生長。

圖／翻攝自 IG／鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油
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吳易儒提醒，不管是要治療還是預防，都必須先搞清楚自己是哪種痘疤，才能有效的對症下藥，而最好的抗痘疤方式，就是在發現痘痘時，馬上擦痘痘藥，以降低發炎傷害肌膚的程度，也千萬不要手癢亂擠痘，才能從根本解決痘疤問題，找回乾淨漂亮的臉蛋。

 

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