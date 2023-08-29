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證明柯文哲沒說謊！杜聰明兒媳發聲明：親眼見他來領獎學金很多次

▲民眾黨總統參選人柯文哲日前到高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，稱曾拿過杜聰明獎學金。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲民眾黨總統參選人柯文哲日前到高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，稱曾拿過杜聰明獎學金。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前到高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，自己曾拿過杜聰明獎學金，卻遭到退休醫師楊斯棓踢爆，翻找歷屆得獎名單都未見柯文哲，質疑柯文哲說謊。對此，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒透過柯文哲競選辦公室發表聲明，證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。

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民進黨立委吳思瑤表示，柯文哲自吹自擂被踢爆是謊言，就要為自己拿出證明或是付出代價，也認為要選總統的柯顯然劃錯重點，有沒有領過獎學金完全不重要，「誠實才是至關重大」。

杜鄭寵兒發布聲明指出，「本人杜鄭寵兒（杜祖誠）之妻，確曾親眼所見柯文哲先生前往杜聰明基金會（台北市林森北路67巷57號址），領取獎學金多次，先公杜聰明先生也多次與柯文哲先生見面談話，特此證明。刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」

柯文哲競辦發言人陳智菡表示，杜鄭寵兒主動聯繫柯文哲競選辦公室澄清，並提供聲明指出：「杜聰明獎學金」分為多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名等等，受獎者名單過去因無電腦系統登錄，部分早已遺失，近年來才由後人陸續登載，柯文哲的確曾於就讀台大期間，親自前往杜聰明基金會領取。杜鄭寵兒表示，她與親人皆可證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次，杜聰明也與柯文哲相談甚歡。

▲杜聰明的媳婦杜鄭寵兒透過柯文哲競選辦公室發表聲明，證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。（圖／民眾黨提供）
▲杜聰明的媳婦杜鄭寵兒透過柯文哲競選辦公室發表聲明，證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。（圖／民眾黨提供）

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