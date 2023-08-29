倪暄捲劈腿風波遭退團「林襄爆熱戀卻沒事」！她嘆：感情無法控制
前「樂天女孩」成員倪暄去年爆出劈腿風波，引起不小爭議，並於今年遭球團退團，結束長達11年的啦啦隊生涯。今（29）日她與樂天女孩曲羿出席年代《美味SO MUCH》記者會，被問到林襄先前爆出熱戀球員馬傑森一事，但球團至今卻沒有任何動作，是否會感到不公平？她表示自己當時有傳訊息關心林襄，並感嘆：「畢竟我覺得狀況也是不太一樣，本來感情就沒辦法控制，如果找到自己幸福的話，那很好。」
記者郭佩蓉/台北報導
林襄近日爆出與馬傑森熱戀，不過樂天球團至今未下任何處分。倪暄受訪時表示自己當時看到新聞後，有傳訊息關心林襄，因為兩人私交還不錯，「也沒有多問什麼，只說寶寶還好嗎，她也只說沒事沒事」，倪暄說自己當時純粹擔心林襄的情緒，「因為她處女座，心思滿細膩，若看到新聞報導底下的留言，可能會讓她很受傷」。此外，倪暄也談起自己的近況，表示自己目前單身，但最近有漸漸走出來了，比較願意出門交朋友，「之前很封閉，最近可能像是朋友生日聚會，就比較願意參加，也有機會認識新的人」，期待未來能有更好的緣分出現。
曲羿受訪時承認球團有禁愛令，「真的有禁愛令，就希望大家不要把焦點放在這，球員有他們的工作型態，如果一直有這種新聞會模糊焦點，而我們的重心都放工作上」，也表示不曉得公司那邊會怎麼處理。至於Yuri與春風爆熱戀一事，曲羿則說看到報導有嚇一跳，但因為平時只有工作才會遇到Yuri，沒有深聊過，希望對方可以有個好歸宿，還不忘自嘲：「什麼時候換我們脫單？」