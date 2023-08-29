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68歲丹佐華盛頓暴瘦20公斤！再演《私刑教育3》　住處警衛成關鍵

▲68歲丹佐華盛頓（左），睽違5年再回歸《私刑教育3》主演，為戲減掉20公斤，他透露住處警衛與粉絲追問續集，是他接演的關鍵。（圖／索尼）
▲68歲丹佐華盛頓（左），睽違5年再回歸《私刑教育3》主演，為戲減掉20公斤，他透露住處警衛與粉絲追問續集，是他接演的關鍵。（圖／索尼）

記者黃雅琪/綜合報導

索尼影業強檔動作片接連上映！除了上週末，以1740萬美金拿下北美開片票房冠軍的《GT：跨界玩家》以外，令惡勢力聞風喪膽的最強殺神丹佐華盛頓，睽違5年再回歸《私刑教育3》，他與導演安東尼法奎的第5次合作，將為退休探員「勞勃麥考」的伸張正義之路劃下最終章。丹佐透露，會再次演出本系列電影，其實是因為粉絲與住處警衛不停追問續集。

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▲丹佐華盛頓回歸主演《私刑教育3》為本系列電影寫下結局。（圖／索尼）
▲丹佐華盛頓回歸主演《私刑教育3》為本系列電影寫下結局。（圖／索尼）
對於再度飾演深藏絕技的鄰家大叔，丹佐笑說一切都是粉絲的力量鼓勵他回來：「就連我跟住處樓下的警衛閒聊時，他都不斷地問我，到底下一集《私刑教育》是什麼時候？不管我走到哪裡，似乎大家都很想知道答案。」集結前2集原班製作團隊，《私刑教育3》是丹佐演藝生涯中唯一擔綱演出的續集電影，令人相當期待本片結局。

▲丹佐華盛頓回歸主演《私刑教育3》，武打戲全部親自上陣。（圖／索尼）
▲丹佐華盛頓回歸主演《私刑教育3》，武打戲全部親自上陣。（圖／索尼）
在2014年的《私刑教育》中，勞勃麥考為了保護年輕的性工作者女孩，決定走出他平靜的退休生活，與俄羅斯黑幫開戰，毫不手軟且充分利用身邊物品的殺人招數，為這部動作片立下暴力美學的新標竿。2018年推出續集，以為終於能享受退休人生的勞勃麥考，發現摯友被慘忍殺害，這起私人恩怨讓他再度走上復仇的不歸路，趕盡殺絕這些攪亂他生活的惡人。這次在《私刑教育3》，場景拉到風景優美的義大利南部，正當勞勃麥考以為他找到自己的歸屬時，不知大難臨頭的黑手黨開始騷擾他的親朋好友，更多血腥又痛快的懲罰手段即將喚回大家的記憶。

已經68歲的丹佐華盛頓，仍然決定在這次的電影中親自演出武打戲，身為一位拳擊愛好者，他至今仍保持不錯的體態，並且從2022年初開始，就為了電影展開減重訓練，至開拍時他已經減掉20公斤的體重。對於這次的體能挑戰，丹佐笑道：「我打拳擊已經幾十年了，所以要揍人的話我很OK的，每當有動作戲要教訓壞人時我就會親自上場，但是如果要挨打的話我就會請我的替身上場，這方面他很專業的哈哈！」《私刑教育3》8月31日全台熱映。


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