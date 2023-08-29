桃園本土登革熱+1　市府啟動跨局處防疫

桃園市衛生局昨（28）日接獲通報1例陽性本土登革熱疑似病例，該病例曾於8月中旬有臺南市活動史，為桃園市今年第3例本土個案。市長張善政指示衛生局長劉宜亷今（29）日親至現場督軍，指揮周邊家戶環境孳消及化學防治工作，並提醒里鄰長加強落實社區孳生源清除，也呼籲民眾共同注意登革熱的防治。另因開學在即，亦請鄰近學校加強環境整頓，並針對有國內外旅遊史師生應健康監測14天。
記者李春台／桃園報導
衛生局表示，27日接獲個案為NS1快篩陽性，防疫人員即刻進行疫調作業，經疫調後發現該名個案8月13至19日至台南旅遊，返家後8月25日出現發燒，28日確診。衛生局針對期間住家半徑50公尺劃定化學防治及加強孳生源清除工作，同日晚間通知家戶加強戶內外孳生源清除及化學噴藥通知，市府衛生局、環保局、警察局與鄰里於29日動員進行孳清工作與家戶內化學性噴藥作業，防止病媒蚊孳生及疫情擴散。因開學在即，衛生局也提醒附近學校應完成孳生源清除、環境整頓及清掃積水落葉。
依據衛生福利部疾病管制署傳染病通報資料統計，桃園市截至8月28日止，本土登革熱確診3案，經疫調均有台南旅遊或居住史，衛生局呼籲，民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，自主通報登革熱症狀如後續確診亦可領取通報獎金新臺幣2,000元，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢(網址：https://dph.tycg.gov.tw/)。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。