全台最大誠品！新店裕隆城9/28開幕　250家品牌、主題餐廳一次看

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「誠品生活新店」不僅邀請設計師於店內逐層打造「野花園」露台，同時設置親子與寵物友善，還有精選三大咖啡品牌進駐，包括時髦咖啡品牌「CAFE!N」與韓國知名戶外品牌 Helinox 跨界合作，將戶外限定的露營椅移至城市裡的咖啡場域；「星巴克」也將於公園景觀第一排的落羽松廣場，打造戶外露天咖啡座；來自虎頭山秘境咖啡「NxCoffee」走出山林首次進駐商場，呼應明日之城打造AI科技感咖啡廳。
「誠品酒窖」擁有法國頂級布根地、波爾多、香檳區與多國酒款，提供逾4千5百款紅白酒、香檳、氣泡、啤酒與烈酒，並定期推出專業品酒體驗課程與多元精彩活動；「金色三麥」及「默爾pasta&pizza」也設置露天啤酒吧，也延長營業時間至深夜，讓您與好友盡情歡聚！
📍精選主題餐廳
誠品行旅專業餐飲團隊打造的「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐。
人氣特色名店，有來自台中的必訪美食「NINI尼尼義大利餐廳」及同樣從台中紅到台北的「青春漢堡」，主打日系洋食，創意食感的香菜、青蔥漢堡話題十足；五感美食饗宴，就到「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」品嚐現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等鮮美食材；「Miacucina」結合紅磚瓦詮釋現代設計與料理體驗；知名蔬食餐飲「養心茶樓」則打造全台獨家品牌「養心沙龍」，提供中西融合蔬食料理。
📍人氣甜點齊聚
誠品生活新店也精選人氣甜點齊聚！浪漫英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」以超人氣豹紋厚鬆餅、鳥籠三層架下午茶聞名，是網美不可錯過的打卡地標；還有來自新竹的「Mum,Mum饅饅好食」，主打韓式及美式風格搭配手作新鮮水果減糖配方的蛋糕；網路預約名店「香·甜生活 La Vie Friande」則再次回歸新店，提供結合季節旬果的法式優雅甜點。
📍逾10大國際連鎖大店進駐，包括UNIQLO、niko and … 、2nd STREET
全球知名服裝品牌UNIQLO及選品店niko and … 、studio CLIP、GLOBAL WORK等知名連鎖品牌等，還有出國挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供專業的「收購服務」，讓您的二手衣物也能輕鬆出售。
📍食衣住行育樂一站購足
首家引進韓國精緻攝影技術的Holo+FACE，提供高CP值妝髮造型、專業攝影及精緻修圖服務；安心又便利的生鮮超市也進駐，「安永鮮物、誠品知味」提供在地小農好物與國際嚴選食品；中藥行「登義」則把百草櫃搬進誠品，北歐簡約設計的「詩肯柚木」以及台灣知名家具「有情門」提供多元風格的家具單品。
還有QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務。
📍誠品書店特色美景．有30米天井超夢幻
4F的書店擁有30米挑高天井，通透明亮的空間能沉浸體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，長達50米的閱讀大道及豐富多元的閱讀專區；「全球讀影專區」，則即時推薦影視小說及動畫作品；誠品生活新店全新兒童書店提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本、科學玩教具等，打造親子共讀的「探索小學校」；此外，還有豐富的誠品文具及Gift+職人客製禮品包裝服務。
緊鄰書店旁還有全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，融合戶外「野花園」露台，在植栽綠景及咖啡香氣中，打造溫暖閒適的靜謐空間，不僅有精選書牆自由取閱，每月並提供十張免費飲品招待券邀請黑卡會員自在閱讀。
🟡威秀影城也進駐裕隆城
新店裕隆城從地下一樓至四樓由誠品招商，總面積達到1.9萬坪；5樓則是由裕隆城自行招租，進駐品牌還待後續公開；除此之外商城的六、七、八樓將由威秀負責，打造共14個影廳、逾2,000個影院座席的影城，成為新店唯一影院。
【誠品生活新店】
開幕日期：9月28日正式開幕
商場地址：新北市新店區中興路三段70號
營業時間：週日至週四11:00－21:30；週五及週六11:00－22:00
交通運輸：近捷運七張站1號出口、大坪林站5號出口
停車資訊：設有逾1,500個汽／機／腳踏車停車位