2023陸劇攻略／紅衣美人TOP 4！楊冪史上最露　比迪麗熱巴還辣

李玟曾遭《好聲音》威脅發文！學員「提油救火」證實：節目組要求

▲李玟生前哭訴被《中國好聲音》製作單位惡整、羞辱，27日起網路上卻陸續出現多名選手，替節目組發文澄清。（圖／翻攝自中國好聲音微博）
▲李玟生前哭訴被《中國好聲音》製作單位惡整、羞辱，27日起網路上卻陸續出現多名選手，替節目組發文澄清。（圖／翻攝自中國好聲音微博）

記者賴禹妡/綜合報導

大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》爭議連環爆，先是流出天后李玟（Coco）生前哭訴節目組的音檔，接著又被爆節目存在金錢黑幕，目前浙江衛視已宣布《中國好聲音》暫停播出。不過，27日起網路上卻陸續出現多名曾參加《好聲音》的選手，替節目組發文澄清，還有一名學員張藝雯證實，在微博發文確實是來自節目內部的要求。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
李玟曾在錄音檔中透露，她遭到《中國好聲音》節目組威脅，若想要自己的學員重回舞台繼續爭取名次，她就必須要寫微博，「否則學員沒有這個機會」，這讓李玟不滿直言：「我覺得他們改是應該的，我為什麼要寫這個微博，他們的錯為什麼我要補救。」但為了學員的未來，她仍屈服於節目組的要求發文。 

▲楊培安PO出對話紀錄截圖，質疑節目疑似要求學員幫忙說話。（圖／翻攝自楊培安微博）
▲網路上流傳一張訊息截圖，上頭寫著：「很快，今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了。」（圖／翻攝自楊培安微博）
而近期《中國好聲音》黑幕不斷爆出，27日開始卻陸續出現曾參與《好聲音》的選手，出面替節目組發文澄清，讓網友忍不住質疑是否遭到收買，網路上還流傳一張訊息截圖，上頭寫著「很快，今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了」、「剛剛內部已經發了通知和要求」。對此，一名2022年參加《好聲音》的學員張藝雯表示：「節目組是讓我們發了，但是我寫得都是個人經歷，都是真實經歷，也確實沒交錢沒簽約。」證實在微博發文是來自節目組的要求，但寫得都是親身經歷。 

《中國好聲音》爆黑箱！温昇豪當選秀評審　被問「有收錢嗎」妙答

爆1億買《好聲音》冠軍！單依純「歷屆唯一例外」　沒簽約仍奪冠

《中國好聲音》疑似想洗白　楊培安PO「截圖證據」：坐等調查

前《中國好聲音》大砲唱將秦宇子表現驚豔！卻遭陳珊妮點評：做作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀