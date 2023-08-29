李玟曾遭《好聲音》威脅發文！學員「提油救火」證實：節目組要求
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》爭議連環爆，先是流出天后李玟（Coco）生前哭訴節目組的音檔，接著又被爆節目存在金錢黑幕，目前浙江衛視已宣布《中國好聲音》暫停播出。不過，27日起網路上卻陸續出現多名曾參加《好聲音》的選手，替節目組發文澄清，還有一名學員張藝雯證實，在微博發文確實是來自節目內部的要求。
記者賴禹妡/綜合報導
李玟曾在錄音檔中透露，她遭到《中國好聲音》節目組威脅，若想要自己的學員重回舞台繼續爭取名次，她就必須要寫微博，「否則學員沒有這個機會」，這讓李玟不滿直言：「我覺得他們改是應該的，我為什麼要寫這個微博，他們的錯為什麼我要補救。」但為了學員的未來，她仍屈服於節目組的要求發文。
而近期《中國好聲音》黑幕不斷爆出，27日開始卻陸續出現曾參與《好聲音》的選手，出面替節目組發文澄清，讓網友忍不住質疑是否遭到收買，網路上還流傳一張訊息截圖，上頭寫著「很快，今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了」、「剛剛內部已經發了通知和要求」。對此，一名2022年參加《好聲音》的學員張藝雯表示：「節目組是讓我們發了，但是我寫得都是個人經歷，都是真實經歷，也確實沒交錢沒簽約。」證實在微博發文是來自節目組的要求，但寫得都是親身經歷。