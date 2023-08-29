徐薇兒子江大成「上節目秀英文情話」撩天心！下秒被打槍：沒感覺
▲徐薇兒子江大成（左）在節目中用英文撩天心（右2），豈料卻被打槍「沒有感覺」。（圖／三立提供）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-08-29 17:11:19
三立都會台十點談話節目《辣個女生》明（30）日將播出主題「他們都是演藝圈學霸？！」每人在求學期間，一定遇過那種會讀書又多才多藝的學霸同學，其實演藝圈也是臥虎藏龍，有很多學霸是大家不知道的，因此《辣個女生》特別找來台灣演藝圈中的隱藏學霸，一起現場PK金頭腦比賽，看看究竟誰能拔得頭籌，其中徐薇兒子江大成在節目中大展英文長才，現場教怎麼用英文搭訕，但被天心大打槍，直呼這手法在台灣不會有感覺。
《辣個女生》邀請演藝圈校園學霸和才藝派嘉賓，一同參與「誰才是金頭腦」的挑戰，充滿各式文理科題目，對嘉賓進行考驗。受邀嘉賓包括在《最佳利益》中飾演檢察官，戲中跟天心是班上雙強的潘奕如、曾拿過全國數學比賽第12名也是政大經濟系、師大附中畢業的賀瓏，補教名師徐薇的兒子，也是只靠十天就考上台大經濟系的江大成，還有美國學校第一名貝斯畢業的LINION，以及陳俋塵與孫睿。 ▲徐薇兒子江大成在節目中大展英文長才，現場教怎麼用英文搭訕。（圖／三立提供）
在節目中測驗各位嘉賓的科目包括國語、英文、數學、社會、自然、健體、演藝，主持人小煜逗趣分享自己從小就喜歡用英文「把妹」，以教同學英文為名，與女同學們「更加熟悉」。江大成也不負身為英文補教名師徐薇之子的盛名，在節目中大展英文長才，現場教學英文 pick up line （搭訕的句子），但被天心大打槍，直呼這手法在台灣不會有感覺！即使挑戰途中一度不自信想call out求救，但最終仍憑藉實力贏得英文題目雙冠，大聲向媽媽徐薇喊話：「謝謝電視機前的媽媽從小的教導，讓我成功守住了這份榮譽！」
賀瓏號稱演藝圈的數學學霸，自爆國中曾拿下全國數學競試第四名，但也感嘆學數學沒有用，很難把妹，天心聞言稱讚賀瓏不僅在數理方面出色，而且在文科和辯論方面也有著出眾的表現。她不免調侃賀瓏「你最近很紅喔！」原來賀瓏近期參與⟪全民星辯論會⟫節目，他以犀利的說詞和砲火猛烈的辯論引起廣泛關注，觀眾對賀瓏的評價褒貶不一，陶晶瑩主持人在節目中也勸說賀瓏要保留一些溫暖的一面。但對於在《辣個女生》中天心的調侃，賀瓏也連連擺手，笑著表示不確定自己是紅還是黑，只能說姊姊薑是老的辣。