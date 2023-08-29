胡歌17年前大車禍「毀容險死」！女助理換座位身亡　他愧疚一輩子

我是廣告 請繼續往下閱讀
21日深夜，胡歌在微博上發文寫下「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧」，引來外界猜測他將退出演藝圈做公益，有粉絲不滿偶像已經低產量還要休息，有人支持偶像做自己喜歡做的事，對於發言掀議，本人日前於新片《不虛此行》的記者會上說：「可能我是一個很奇怪的人，在大家眼裡我好像不定時會有一些很出乎意料的行為或舉動」、「大部分人有時候看到時會認為『是不是又喝多了』之類的，但其實不是」。
胡歌進一步解釋「其實對我來說，我的底色和大家看到的很不一樣，我經常會自我矛盾，內心有很多掙扎，可能大部分時間裡，我都是克制、壓制的，甚至很多時候會有所妥協」、「很多時候都是我自己在跟自己對話，但時不時的可能是有一方會戰勝（另一方）的自己」，坦言新作角色從去年4月殺青，至今仍影響自己，也給他力量。
午夜疑似悲憶死亡車禍17週年
今半夜1點多，胡歌在微博發文寫道：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對著起這短暫的一生。」其實，17年前的今天，正在趕拍《射鵰英雄傳》的胡歌從片場回上海的途中，於滬杭高速公路發生嚴重車禍，當時他的右臉和右眼重創，脖子遭玻璃劃開，頸動脈、靜脈暴露在外，最後雖然經過6個半小時手術，縫了100多針幸運撿回一命，但年僅23歲女助理兼摯友張冕卻搶救無效身亡，讓胡歌悲痛萬分。
胡歌曾在採訪時透露，車禍當天，自己本來要坐副駕駛座，助理張冕看他拍一整天的戲，完全沒休息，要他去坐後座的位置，好好睡一覺，不料，車禍時張冕首當其衝，最終沒躲過車劫，胡歌10多年來始終認為，假若那時張冕沒有讓位，死的就是自己，而貼文附上的自拍照，清楚可見胡歌當時毀容後動手術的傷疤，令網友心疼地說：「我勸有些人就算不能共情，最起碼給自己積點口德」、「多理解理解他吧，不能共情也可以少說兩句」、「心徹底涼了，一個糾結的靈魂怎麼可能輕易解扣，這是打了死結啊」！