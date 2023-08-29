李玟最新37秒音檔外流！崩潰求救「好難受」　哭聲肝腸寸斷

胡歌17年前大車禍「毀容險死」！女助理換座位身亡　他愧疚一輩子

▲胡歌2006年8月29日晚間發生重大車禍，他幸運生還，貼身女助理不幸過世。（圖／翻攝自胡歌工作室微博）
▲胡歌2006年8月29日晚間發生重大車禍，他幸運生還，貼身女助理不幸過世。（圖／翻攝自胡歌工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸一線小生胡歌1月底宣布與小11歲助理黃曦寧結婚，以及女兒出生的消息，與工作相比，男神婚後對家庭生活和妻女相對低調，不過出道20年的他，近來突然向粉絲丟出暫時息影的問題，事後回應自己是奇怪的人，不定時有出乎意料的行為，而今（29）日又發文喊「我對不起好多人，我希望對著起這短暫的一生」，讓人想起17年前所遭遇的重大死亡車禍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲粉絲聽聞胡歌要息影5年超崩潰。（圖 / 胡歌微博）
▲▼胡歌今天疑似憶起17年前遇上的重大車禍。（圖／翻攝自胡歌、胡歌工作室微博）
▲胡歌憶起17年前重大車禍。（圖／翻攝自胡歌工作室微博）
淡出演藝圈5年發言掀起兩極輿論

21日深夜，胡歌在微博上發文寫下「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧」，引來外界猜測他將退出演藝圈做公益，有粉絲不滿偶像已經低產量還要休息，有人支持偶像做自己喜歡做的事，對於發言掀議，本人日前於新片《不虛此行》的記者會上說：「可能我是一個很奇怪的人，在大家眼裡我好像不定時會有一些很出乎意料的行為或舉動」、「大部分人有時候看到時會認為『是不是又喝多了』之類的，但其實不是」。

▲▼胡歌曬出休閒照，直問粉絲會支持他未來5年不拍戲嗎？（圖 / 胡歌微博）
▲胡歌分享在大草原的自拍照，問粉絲是否支持他未來5年不拍戲。（圖／翻攝自胡歌微博）
胡歌進一步解釋「其實對我來說，我的底色和大家看到的很不一樣，我經常會自我矛盾，內心有很多掙扎，可能大部分時間裡，我都是克制、壓制的，甚至很多時候會有所妥協」、「很多時候都是我自己在跟自己對話，但時不時的可能是有一方會戰勝（另一方）的自己」，坦言新作角色從去年4月殺青，至今仍影響自己，也給他力量。

▲胡歌（左）新片《不虛此行》劇照。（圖／翻攝自電影不虛此行微博）
▲胡歌（左）新片《不虛此行》劇照。（圖／翻攝自電影不虛此行微博）
午夜疑似悲憶死亡車禍17週年

今半夜1點多，胡歌在微博發文寫道：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對著起這短暫的一生。」其實，17年前的今天，正在趕拍《射鵰英雄傳》的胡歌從片場回上海的途中，於滬杭高速公路發生嚴重車禍，當時他的右臉和右眼重創，脖子遭玻璃劃開，頸動脈、靜脈暴露在外，最後雖然經過6個半小時手術，縫了100多針幸運撿回一命，但年僅23歲女助理兼摯友張冕卻搶救無效身亡，讓胡歌悲痛萬分。

▲胡歌喪志發言讓人擔憂，被認為是警訊。（圖／翻攝自胡歌微博）
▲胡歌17年前車禍的傷疤清晰可見，猶如心裡永遠無法癒合的傷口。（圖／翻攝自胡歌微博）
胡歌曾在採訪時透露，車禍當天，自己本來要坐副駕駛座，助理張冕看他拍一整天的戲，完全沒休息，要他去坐後座的位置，好好睡一覺，不料，車禍時張冕首當其衝，最終沒躲過車劫，胡歌10多年來始終認為，假若那時張冕沒有讓位，死的就是自己，而貼文附上的自拍照，清楚可見胡歌當時毀容後動手術的傷疤，令網友心疼地說：「我勸有些人就算不能共情，最起碼給自己積點口德」、「多理解理解他吧，不能共情也可以少說兩句」、「心徹底涼了，一個糾結的靈魂怎麼可能輕易解扣，這是打了死結啊」！

胡歌發文疑似警訊！半夜PO邋遢照　喪志懺悔：希望對得起短暫一生

胡歌《琅琊榜》創事業巔峰　深夜拋震撼彈「5年不拍戲」萬人崩潰

胡歌車禍痛失好友！熬過10年憑《琅琊榜》登視帝：我不能白白活著

他們都愛經紀人！胡歌祕戀8年閃婚　古巨基愛情長跑20年步紅毯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問