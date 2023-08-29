iPhone泡水了怎麼辦！蘋果「官方三招」教你自救 千萬別用吹風機
颱風接二連三報到，時不時也會有午後陣雨暴襲，時不時就要面對濕噠噠的氣候，即便iPhone有基本的防水功能，但泡水多少還是會影響手機的使用性。如果iPhone滲水了，蘋果官方提醒千萬別用吹風機，有三招可以先自救。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 或後續機型，如果有進水或是Lightning 連接埠中有液體，iPhone會出現警告，且為了保護iPhone 和配件，在乾燥之前無法充電。因為如果Lightning 連接埠潮濕時為 iPhone 充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，會使得手機永久損壞或停止運作。
📍蘋果官方提供iPhone進水的急救法
📍iPhone 進水的NG行為
- 拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，勿再次接上。
- 若要將 iPhone 弄乾，將 iPhone 的 Lightning 連接口朝下並輕拍，藉此甩掉多餘的液體。
- 將 iPhone 放在通風的乾燥區域，至少 30 分鐘後再試看看能否充電。
- 如果依舊無法充電，表示 Lightning 連接埠內或 Lightning 連接線的針腳下方仍有液體。請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。
- 請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。
- 請勿將棉花棒或紙巾插入 Lightning 連接器。
- 請勿將 iPhone 放在米袋中，如果這麼做可能會讓較小的米粒損壞iPhone。