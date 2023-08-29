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iPhone泡水了怎麼辦！蘋果「官方三招」教你自救　千萬別用吹風機

▲iPhone 或是 Lightning 連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）
▲iPhone 或是 Lightning 連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）

記者周淑萍/綜合報導

颱風接二連三報到，時不時也會有午後陣雨暴襲，時不時就要面對濕噠噠的氣候，即便iPhone有基本的防水功能，但泡水多少還是會影響手機的使用性。如果iPhone滲水了，蘋果官方提醒千萬別用吹風機，有三招可以先自救。

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iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 或後續機型，如果有進水或是Lightning 連接埠中有液體，iPhone會出現警告，且為了保護iPhone 和配件，在乾燥之前無法充電。因為如果Lightning 連接埠潮濕時為 iPhone 充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，會使得手機永久損壞或停止運作。

📍蘋果官方提供iPhone進水的急救法

  • 拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，勿再次接上。
  • 若要將 iPhone 弄乾，將 iPhone 的 Lightning 連接口朝下並輕拍，藉此甩掉多餘的液體。
  • 將 iPhone 放在通風的乾燥區域，至少 30 分鐘後再試看看能否充電。
  • 如果依舊無法充電，表示 Lightning 連接埠內或 Lightning 連接線的針腳下方仍有液體。請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。
▲iPhone 如果溫度過高，就會自動開啟保護機制，降低手機性能。(圖／取自官網)
▲iPhone 或是連接埠滲水，手機會自動開啟保護機制，停止充電，避免連接埠的針腳或連接線受到侵蝕，使得手機永久損壞或停止運作。(圖／取自官網)
📍iPhone 進水的NG行為

  1. 請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。
  2. 請勿將棉花棒或紙巾插入 Lightning 連接器。
  3. 請勿將 iPhone 放在米袋中，如果這麼做可能會讓較小的米粒損壞iPhone。

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