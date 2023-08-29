動不動就閃到腰！醫教4步驟練出天然護腰

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▲ 如果反覆閃到腰，可能是脊椎附近的深層小肌肉出問題。（示意圖／每日健康）
嚴可倫在臉書專頁《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業-骨筋中外》發文提到，很多人閃到腰後，以為疼痛症狀減退就沒事了，但脊椎附近有許多負責穩定脊椎的核心小肌肉，倘若閃到腰後，這些深層的肌肉沒有恢復正常運作，就很容易導致再次閃到。
至於如何避免閃到腰頻繁發作，嚴可倫建議，可以做一些簡單的核心訓練，其中「腹橫肌收縮運動」的操作方式非常簡單，就像「仰臥不起坐」，首先將身體平躺，可在脖子下方墊枕頭或毛巾，雙腳屈膝並踩在床上，接著肚臍內縮，做出縮小腹的動作，感覺腹肌微微出力，一次維持5～10秒，重複10次，再進階一點，可在肚臍內縮的情況下，雙腳交替踏步，重複10下，注意踏步時維持肚臍內縮且不要憋氣，在躺姿執行以上動作沒有問題後，可以嘗試在站著、坐著或走路時搭配腹橫肌收縮運動。
嚴可倫也強調，雖然腹橫肌收縮運動可以套用在日常生活中，但不包括「半躺在沙發上」的姿勢，因為這種姿勢一時很舒服，卻會讓脊椎呈現大角度彎曲，容易造成腰部和背部傷害，應盡量避免。
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