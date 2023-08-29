蘇拉發布陸上警報！明天颱風假「可能地區」出爐 風雨越晚越大
蘇拉颱風路徑持續靠近台灣，中央氣象局除了海上警報外，今（29）日下午5時30分也發布「陸上警報」，警戒範圍落在「屏東縣」，尤其恆春半島地區要特別小心，蘇拉颱風暴風圈將在明（30）日中午前後接觸陸地，颱風假部分，目前看來僅陸上警報範圍的屏東較有可能，氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉暴風圈未來還有機會接觸高雄，台南機率又再降低，明日至週四（8月31日）南台灣、花東風雨仍最劇烈。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華指出，由於蘇拉颱風暴風圈未來將接觸南台灣陸地，因此氣象局也針對屏東縣發布「陸上警報」，而隨著颱風更靠近，海上警報的範圍除了東南部海面、巴士海峽外，也納入台灣海峽南部和東沙島海面；明日颱風假部分，目前看來僅陸上警報範圍的屏東較有可能，實際情況仍有待後續風雨預估，以及各縣市政府判定。
伍婉華提醒，明日台灣東半部及恆春半島有陣雨，北部、南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，東部、東南部及南部山區易有局部大雨或豪雨發生，其它地區及金門、澎湖為多雲，午後並有局部短暫雷陣雨；今、明兩天，基隆北海岸、東半部及南部沿海易有長浪發生，明日其他沿海及澎湖、金門、馬祖也都有長浪發生。
據氣象局觀察，蘇拉颱風目前正在鵝鑾鼻東南方390公里的海面上，以每小時13公里的速度向西北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時209公里），相當於17級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑80公里。