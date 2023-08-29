安妮嫌不夠辣「暴走脫了」！出奇招吸睛 超狂腹肌美胸一併放送
第12屆伊林璀璨之星決賽今（29）日舉行，安妮身穿黑色比基尼，搭配低腰緊身裙，辣洩美胸線條和健美腹肌，一出場就吸引快門聲響不停，安妮乾脆加碼脫掉外套，S級魔鬼曲線秒殺相機，單身近2年的安妮桃花開不停，笑稱追求者多達17個，異性緣超旺。
記者羅凌筠/台北報導
李杏去年以《茶金》勇奪金鐘獎最佳女配角，今年主演的影集《你的婚姻不是你的婚姻╴尾號1314》來勢洶洶，有望連莊第2金，李杏謙稱《你的婚姻》每個單元卡司都很強，比較沒有上屆那麼穩的信心，去年她去好友大鶴（林鶴軒）家拜祖先，如願拿獎，打趣稱明天再去拜。
本屆璀璨之星總冠軍由女模特兒組今年20歲、身高180公分、現就讀國立政治大學的26號陳珮緹奪得，被問到得獎感言時，她說，為了比賽維持好身材，忌口很久，「等一下要跟模特兒組去慶功大吃火鍋。」她開心說，要感謝的人很多，參賽的女模們感情很好，給予很多幫助，想把喜悅分享給大家。
除「模特兒組」、「演藝組」、「網紅創作組」，另因應新世代選秀節目《原子少年》、《未來少女》男女團偶像風潮，「花漾少男少女組」選拔是今年相當受矚目的組別。男模特兒組冠軍是8號謝承秉20歲大學生，身高187公分，體重83公斤；花漾少男少女組冠軍是16歲的12號陳冠錡；網紅創作組冠軍是今年22歲的5號呂巧涵；演藝組冠軍是23歲5號曾佐威。