不僅飲食重要！日常「3大習慣」增加運動量　成健康長壽秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀
布特納從居民飲食習慣及生活方式等，探討在該地的長壽現象，並在Netflix上線的紀錄影集《長命百歲：藍色寶地的奧秘》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones）中，分享了他的相關發現。
布特納表示，沖繩人瑞人數超過全球平均值，而他們生活的特點之一是屋內家具很少，居民經常是坐在地板以及軟墊上，但在坐下以及起身的動作中，無意間就運用到更多的肌肉。布特納指出，有一名103歲的居民每天都站起來和坐下30次，就像是深蹲了30次，藉此可以強化核心及下半身，還能改善平衡感。
布特納發現，在哥斯大黎加尼科亞的居民在平常生活時，不會仰賴便利的家電或機器，而是自己親手做家事，以助於長期保持活動量。布特納表示，「保持房屋整潔、蒐集及準備食物等，涉及無意識的活動。在一整天結束時，相當於比『運動』還要更多的身體活動。」
從日常生活習慣達到運動效果的方式還有一種，「園藝」也是保持活躍的方法之一。由於沖繩四季溫暖，並擁有無數原生植物。布特納發現，許多沖繩居民都擁有自家花園，即使步入晚年生活，也能繼續蒔花弄草，而除草、澆水等活動，也讓身體能在不承受太多壓力的情況下，有效增加運動量，維持活動能力及柔軟度。園藝活動更促進了良好行動力、體力及耐力，成為當地居民「每天1、2個小時的低強度身體活動」。