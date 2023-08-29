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不僅飲食重要！日常「3大習慣」增加運動量　成健康長壽秘訣

▲藍區創辦人布特納指出，日常中還有不少生活習慣，長時間做下來，也能達到與運動類似的益處，進而改善身體健康。示意圖。（圖／ingimage）
▲藍區創辦人布特納指出，日常中還有不少生活習慣，長時間做下來，也能達到與運動類似的益處，進而改善身體健康。示意圖。（圖／ingimage）

國際中心徐筱晴／綜合報導

「長命百歲」是不少人的夢想，但想要健健康康的活到老，會需要一些良好的日常習慣來奠定健康根基，其中健康的飲食就是其中最重要的一樣。不過長壽文化研究機構「藍區」（Blue Zones）創辦人布特納（Dan Buettner）發現，除了飲食之外，日常中還有不少生活習慣，長時間做下來，也能達到與運動類似的益處，進而改善身體健康。

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過去曾撰寫《打造藍區飲食法，吃出不老人生》（The Blue Zones Solution）一書的布特納投入多年時間走遍全球，追查哪一區居民最長壽，創造出「藍色寶地」(Blue Zone) 的概念，其中日本沖繩、加州洛馬林達（Loma Linda）、希臘伊卡利亞島（Ikaria）、義大利薩丁尼亞島（Sardegna）及哥斯大黎加尼科亞（Nicoya）便是全球5大長壽地。

布特納從居民飲食習慣及生活方式等，探討在該地的長壽現象，並在Netflix上線的紀錄影集《長命百歲：藍色寶地的奧秘》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones）中，分享了他的相關發現。

布特納表示，沖繩人瑞人數超過全球平均值，而他們生活的特點之一是屋內家具很少，居民經常是坐在地板以及軟墊上，但在坐下以及起身的動作中，無意間就運用到更多的肌肉。布特納指出，有一名103歲的居民每天都站起來和坐下30次，就像是深蹲了30次，藉此可以強化核心及下半身，還能改善平衡感。

布特納發現，在哥斯大黎加尼科亞的居民在平常生活時，不會仰賴便利的家電或機器，而是自己親手做家事，以助於長期保持活動量。布特納表示，「保持房屋整潔、蒐集及準備食物等，涉及無意識的活動。在一整天結束時，相當於比『運動』還要更多的身體活動。」

從日常生活習慣達到運動效果的方式還有一種，「園藝」也是保持活躍的方法之一。由於沖繩四季溫暖，並擁有無數原生植物。布特納發現，許多沖繩居民都擁有自家花園，即使步入晚年生活，也能繼續蒔花弄草，而除草、澆水等活動，也讓身體能在不承受太多壓力的情況下，有效增加運動量，維持活動能力及柔軟度。園藝活動更促進了良好行動力、體力及耐力，成為當地居民「每天1、2個小時的低強度身體活動」。

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