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廠房微整形！加工區處助科技產業園區廠商獲專案補助

▲經濟部加工出口區管理處助科技產業園區廠商獲專案補助，進行廠房微整形。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處助科技產業園區廠商獲專案補助，進行廠房微整形。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處協助科技產業園區廠商廠房微整形，於今(112)年度，經專家學者審議核定有3家廠商，由加工處先補助250萬元，預計年底完成後將吸引廠商投入1230萬元進行整建，以打造永續優質的園區環境與幸福園區。

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▲加工出口區管理處處長楊伯耕說明協助廠商獲專案補助的情形(圖／記者黃守作攝)
▲加工出口區管理處處長楊伯耕說明協助廠商獲專案補助的情形(圖／記者黃守作攝)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工出口區管理處為促進科技產業園區廠房外觀更新、提升整體美學，自104年起每年編列經費，以公、私部門共同協力的方式，給予楠梓、前鎮、潭子等開發較早園區廠商，補助進行廠房整建維護及周邊綠美化。

楊伯耕說，由於前鎮、楠梓和潭子等三處科技產業園區，建區至今超過50年，部分廠房老舊需要整建更新與美化，加工處自104年即以公、私部門共同協力的方式推動，公部門除了進行區內公共設施更新外，9年來亦致力推動補助私部門廠房進行風貌形塑，獲得區內廠商大力支持，至111年止總計完成35案、補助2270萬元、促進廠商投入約2億5000萬元、更新面積約66000平方公尺，成果豐碩。

▲前鎮科技產業園區新盛力科技公司獲專案補助，提升廠房安全及外觀協調性。(圖／加工區管理處提供)
▲前鎮科技產業園區新盛力科技公司獲專案補助，提升廠房安全及外觀協調性。(圖／加工區管理處提供)
楊伯耕進一步說明，今年度獲得專案補助的核定廠商，包括楠梓園區峰安車業公司，為因應公司於去年登錄創櫃，進行大面積廠房的粉刷更新，象徵公司邁入嶄新的下一階段，前鎮園區新盛力科技公司，因部分牆面斑剝及水泥脫落，導致廠房安全性下降，故公司編列大筆預算進行全面性的廠房更新維護，以提升廠房安全及外觀協調性，另同一園區的台灣松尾公司，已進行公司的第3期廠房外牆更新，總計已向加工處申請約90萬元更新補助。

楊伯耕指出，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，尤其接著將於9月26日進行組織改造，改制為「產業園區管理局」，為展現新氣象，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作，每年度編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，並公告申請廠商受理，同時增進園區基盤設施更新與功能提升，以公、私協力方式，打造永續優質的園區環境與幸福園區。

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