廠房微整形！加工區處助科技產業園區廠商獲專案補助

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楊伯耕說，由於前鎮、楠梓和潭子等三處科技產業園區，建區至今超過50年，部分廠房老舊需要整建更新與美化，加工處自104年即以公、私部門共同協力的方式推動，公部門除了進行區內公共設施更新外，9年來亦致力推動補助私部門廠房進行風貌形塑，獲得區內廠商大力支持，至111年止總計完成35案、補助2270萬元、促進廠商投入約2億5000萬元、更新面積約66000平方公尺，成果豐碩。
楊伯耕進一步說明，今年度獲得專案補助的核定廠商，包括楠梓園區峰安車業公司，為因應公司於去年登錄創櫃，進行大面積廠房的粉刷更新，象徵公司邁入嶄新的下一階段，前鎮園區新盛力科技公司，因部分牆面斑剝及水泥脫落，導致廠房安全性下降，故公司編列大筆預算進行全面性的廠房更新維護，以提升廠房安全及外觀協調性，另同一園區的台灣松尾公司，已進行公司的第3期廠房外牆更新，總計已向加工處申請約90萬元更新補助。
楊伯耕指出，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，尤其接著將於9月26日進行組織改造，改制為「產業園區管理局」，為展現新氣象，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作，每年度編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，並公告申請廠商受理，同時增進園區基盤設施更新與功能提升，以公、私協力方式，打造永續優質的園區環境與幸福園區。