北檢查瀆職罪　鄭文燦聲明再嗆藍民代「真實的惡意」

北檢偵辦im.B吸金案，查出7年來吸金高達90億元，今（29）日違反《銀行法》等罪，起訴法人台灣金隆公司及曾國緯等30人，此外行政院副院長鄭文燦被告發部分，北檢另分他字案調查。對此鄭文燦今受訪批評藍營議員毫無證據，為選舉竟可以任意指控「不是有他字案調查就代表你贏了」，隨後透過辦公室再發出聲明，批評國民黨民代是「真實的惡意」，已提出告訴捍衛自身清白。
記者陳威叡／台北報導
國民黨議員等人今年5月提出告發，指控鄭文燦受曾國緯請託警察人事案，對此鄭文燦辦公室說明，鄭文燦不認識曾國緯，也沒有往來，曾國緯也未曾向鄭拜託警察人事案，國民黨議員林金結等的指控，完全是任意編故事，提不出任何事實，這確實是真實的惡意，因此已於今年5月30日向抹黑的國民黨民代共7人提出告訴，捍衛自身清白。
鄭文燦說，北檢受理告發，立他字案調查，是正常程序。會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗。
鄭文燦表示，告發他的國民黨民代，沒有證據，明知警政署及調查局都曾說明鄭文燦無涉此事，卻仍用抹黑取代事實。
鄭文燦指出，自己提告的目的是希望讓不實指控在司法過程中獲得釐清。他有信心，真相只有一個，「就是鄭文燦不認識曾國緯，也無涉此事」。