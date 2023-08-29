人物／黃士修JOJO立爆紅　曾稱王婉諭「小綠燈媽」爭議言論一籮筐

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因為國小時同學把他的名字寫錯成「士條」、「土修」，「土條」兩字之後就變成黃士修的綽號，不過，黃士修近年來許多言論也讓他飽受爭議，2020年時，北一女校慶有攤位推出聊天項目，黃士修卻在臉書討論貼文留言寫下，「有加S嗎？（掏皮夾）」，更辯解「我是說，study-accompanying（指學伴）」，遭網友痛斥「低級」引發爭議。
不僅如此，過去時代力量立委王婉諭，曾因將立法院衛環委員會召委選票投給民進黨立委洪申翰，遭黃士修批評「如果你沒有小燈泡，那你是誰」、「不下去的是這些人滿口親情，骨子裡根本認為孩子是媽媽的資產，這樣還好意思講進步價值？」，甚至嘲諷王是民進黨側翼「小綠燈媽媽」，此番言論在當時造成熱議。
黃士修也曾經因為在公投意見發表會時，以姿勢特異的「JoJo立」留影，給大眾留下深刻印象。
在進行「以核養綠」公投連署時，因中選會未收下補件的連署書，黃士修揚言要絕食靜坐抗議，直到中選會收件為止，可見其在連署作業上早已有相當成熟經驗，也難怪昨天會傳出，郭台銘以月薪高達45萬聘請黃士修擔任「主流民意大聯盟」發言人兼連署總顧問，應該就是看準其在以核養綠、核四公投時的連署能力，能夠協助郭台銘獨立參選連署作業。
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