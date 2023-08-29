參選與不參選宣言比一比！4年前的郭台銘：放下才能拉回走偏旋律

人物／黃士修JOJO立爆紅　曾稱王婉諭「小綠燈媽」爭議言論一籮筐

▲主流民意大聯盟發言人黃士修在公投意見發表會擺出「JOJO立」。（圖／中選會提供）
▲主流民意大聯盟發言人黃士修在公投意見發表會擺出「JOJO立」。（圖／中選會提供）

記者林怡昕／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布參選2024總統大選，同時公佈，將由以核養綠公投案領銜人黃士修，擔任「主流民意大聯盟」發言人兼連署總顧問，黃士修過去以「JoJo立」成名，不過，他發表過的爭議言論，也掀起不少風波。

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黃士修今年35歲，曾任國民黨籍總統候選人韓國瑜、洪秀柱顧問及幕僚、國民黨智庫國家政策研究基金會特約研究員，也曾擔任2018年以核養綠公投案領銜人、2021年核四商轉公投領銜人，是相當具指標性的挺核人士，也曾在接受媒體專訪時，自曝被診斷患有亞斯伯格症。

因為國小時同學把他的名字寫錯成「士條」、「土修」，「土條」兩字之後就變成黃士修的綽號，不過，黃士修近年來許多言論也讓他飽受爭議，2020年時，北一女校慶有攤位推出聊天項目，黃士修卻在臉書討論貼文留言寫下，「有加S嗎？（掏皮夾）」，更辯解「我是說，study-accompanying（指學伴）」，遭網友痛斥「低級」引發爭議。

不僅如此，過去時代力量立委王婉諭，曾因將立法院衛環委員會召委選票投給民進黨立委洪申翰，遭黃士修批評「如果你沒有小燈泡，那你是誰」、「不下去的是這些人滿口親情，骨子裡根本認為孩子是媽媽的資產，這樣還好意思講進步價值？」，甚至嘲諷王是民進黨側翼「小綠燈媽媽」，此番言論在當時造成熱議。

黃士修也曾經因為在公投意見發表會時，以姿勢特異的「JoJo立」留影，給大眾留下深刻印象。

在進行「以核養綠」公投連署時，因中選會未收下補件的連署書，黃士修揚言要絕食靜坐抗議，直到中選會收件為止，可見其在連署作業上早已有相當成熟經驗，也難怪昨天會傳出，郭台銘以月薪高達45萬聘請黃士修擔任「主流民意大聯盟」發言人兼連署總顧問，應該就是看準其在以核養綠、核四公投時的連署能力，能夠協助郭台銘獨立參選連署作業。

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