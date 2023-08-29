考量各產業現狀發展！中鋼調漲9月鋼品售價以貼近國際主流盤勢

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由於受到國際情勢波動影響，台灣經濟呈現內溫外冷，但近期經濟數據顯示落底跡象，各大研究機構普遍上調今年全球經濟成長率，IMF與OECD預測分別達3%與2.7%，加上美國就業數據表現優異，日本央行重申維持貨幣寬鬆方向，中國持續擴大刺激經濟政策，以提振車市、房市等消費信心，有助全球經濟重回擴張軌道。
王錫欽說，在鋼鐵需求方面，中國當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，同時持續鬆綁房地產政策，釋出利多方案，保障房市健全發展，促進建築鋼材需求釋出。
在鋼鐵供給方面，中國粗鋼平控政策箭在弦上，以全年產量不超過去年為目標，上半年中國鋼廠超額生產，勢必緊縮下半年產量，制約鋼材出口量能，8月初中國大陸鋼材社會庫存下滑至1207萬噸，同比減少約8.7%，韓國鋼廠熱軋部分產線將於9至10月份進行歲修，worldsteel統計今年上半年全球粗鋼產量約9439億噸，同比減少1.1%，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。
至於原物料與市場行情方面，因受中國鋼廠減產政策影響，鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每公噸100至110美元區間，冶金煤價因中國礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破245美元，而大宗商品需求回溫，帶動BDI散裝指數，由7月下旬低點962回升至8月上旬的1145，增幅近兩成。
台灣於8月成立碳交易平台，預計自明(113)年起開始課徵碳費，環保署自10月份起擬調高排碳大戶空汙費率，鋼廠生產成本進一步攀升。
王錫欽指出，該公司9月盤價維持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，考量各產業現狀發展，適度反映台幣匯率近期走貶推升原料成本，順應亞洲鋼廠比肩漲價的潮流，因此，此次調漲鋼品售價，以貼近國際主流盤勢，協助客戶掌握行情轉折擴大利基，共同迎接第4季傳統產業旺季的到來。