Lulu「遭海關扣留9小時」行李疑藏違禁品！友遭脫光搜身崩潰哭了
藝人Lulu（黃路梓茵）日前與好友們一起飛到日本北海道度假，原以為是開心的旅程，豈料卻接連發生衰事，像是Lulu在台灣機場就發現帶錯護照，因此臨時改機票，還沒出國就先燒了15萬元，經歷一番波折終於到北海道，才抵達就被海關質疑攜帶非法物品，一行人遭扣留9小時，好友還被要求脫光搜身，忍不住哭了出來，讓Lulu忍不住直嘆：「真的笑不出來。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Lulu昨（28）日在Youtube頻道上傳「新千歲機場驚魂記！震撼9小時」影片，她一到桃園機場才發現帶成舊護照，只好退票改買其他航空公司的機票，光是退票就花15萬元，還不包含新買的機票錢。原以為落地到北海道新千歲機場一切就平安無事，沒想到是噩夢的開始，小至網路開通時間設定錯誤，大至行李被緝毒犬嗅出異狀，一行人被帶進小房間扣留訊問，直到晚上11點才被釋放，Lulu的經紀人更因為攜帶了香氛機、兩瓶精油被要求化驗檢查，最後實在檢查不出東西，海關提醒他以後不要帶類似的東西才被釋放。在這過程中，Lulu經紀人要求上廁所，但要先「脫光檢查搜身」，讓他相當震驚，最後出來看見Lulu還忍不住哭了。
此外，另一位女性工作人員也被扣留，主因則是減肥用的中藥粉包以及蔓越莓錠讓海關覺得有疑慮，從下午五點一路被扣留到晚上十一點半，「就坐在那邊反覆的被檢查、被質詢，海關人員也沒有跟她說外面還有朋友在等她，所以化妝師一走出來看到我們也崩潰大哭，她拿著一張犯罪嫌疑人的單子、以及影本護照走出來」，海關說這些東西要送化驗等到沒問題，才能拿回護照，讓Lulu相當不滿：「我們當下真的很累又很生氣，但是他們覺得有疑慮我們就是配合檢查。」
最後，Lulu也整理了幾樣到日本的注意事項，第一「記得帶對護照」，第二「申請漫遊，要注意網路開通時間是台灣時間，而不是當地時間」，第三「如果有攜帶藥物，最好帶著處方籤，以及儘量保留完整包裝」，第四「基本的英文一定要學好，如果可以學習一些當地語言會更好」，並提醒民眾：「總之清清白白的人，只要好好配合調查，在調查過程中保持鎮定及正念，可以幫助你減少海關對你的不必要的懷疑。」