內幕／綠委「要幫郭連署」嚇壞黨中央　高層狂消毒防支持者太樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，郭台銘宣布參選後，黨內並未鬆一口氣，反倒更嚴肅看待此事，畢竟郭參選聲明強調的「整合說」，將牽動選舉動向，不宜過度樂觀，黨內在第一時間定調，此事是國民黨家務事，藉此向外界消毒，至於有關連署等選務議題，發言人張志豪也說，不會涉入也不會評論。
因此，林俊憲臉書發文一出後，立刻驚動黨中央敏感神經，並打電話提醒林，使林的說法越趨保守；除了林俊憲，不少綠委、民代也接獲黨中央組織部指示，提醒不要介入此事、不要批評郭董，但未提到連署一事，黨內人士則指出，林在黨中央呼籲下，短時間內態度匹變，這也說明，民進黨對大選態度就是「一條鞭」。
在郭台銘參選立場上，黨內人士表示，民進黨立刻定調此事是國民黨家務事，也主動通知各地方及中央民代，說明不評論、不涉入立場，畢竟郭台銘參選後，還有兩項關卡要過。
該人士續指，首先，郭台銘要在短時間內拉升民調，以換來參選正當性，再來，連署期程上，9月中是否依照時間登記連署？連署之後一直到11月，是否與副總統參選人完成登記參選？另方面，郭台銘參選牽動藍白整合問題，對國民黨而言，要摧毀郭台銘「正當性」，這也是藍營包含國民黨前秘書長李乾龍、黨主席朱立倫等人，即時把郭台銘參選一事「貼到綠營」身上原因，綠營要預防此事、不要觸碰議題，避免藍營見縫插針、藉故延伸。
黨內人士提到，侯友宜現今處在「安內」狀態，要拉升民調到第二名才能穩固地位，這是侯要努力目標，看到國民黨不少地方「牛鬼神蛇」，因利益關係站在郭台銘那邊，侯要靠黨機器，幫助他在各縣市找樁腳、大咖支持，如侯昨天見到前縣長張榮味等人，這都要靠黨主席朱立倫去幫忙處理地方事務，這是侯的隱憂。
至於柯文哲部分，上述人士直言，柯文哲沒有組織系統，光靠著空氣、網路支撐支持度，但他的支持度能用「泡泡」形容，柯文哲個人爭議出現後，猶如716遊行所引發的爭議，導致支持度暴起暴落；他說，民眾黨為一人政黨、靠柯文哲一人支撐，當柯引發相關事件或個人言語爭議時，其支持度就會下降，再者，柯文哲沒有長年政黨利益共同體羈絆，所以更富彈性，「關鍵在於關注柯文哲未來動態，因為國民黨不可能退居第二，柯文哲卻是能觀察對象、柯文哲比較有彈性及變化在」。
是否認為柯文哲最容易被協調？黨內人士坦言，現況還不知道，各種變化都存在，「在客觀環境上，比較像這樣子」；若黨公職參與連署會不會祭出黨紀？該人士提到，中央黨部已打電話，請各地方黨公職別涉入、評論，目前沒有任何規定可以祭出黨紀，只能打電話提醒不要涉入評論，「每個人都很聰明，接到電話就知道怎麼做」。
對於綠營持者興奮喊連署，一名來自南部的地方人士認為，民進黨根本不用介入郭台銘連署，畢竟以郭的人氣，輕輕鬆鬆就能達到29萬份連署書，綠營不用陷入這場混戰之中。
來自南部的黨公職民代則說明，一部分綠營支持者是看戲、看笑話心態看待，也有人認為郭台銘不會參選到底，畢竟郭的「誠信」太差，沒到最後一刻，郭是否真的參選還要打個大問號。
該人士提到，就地方組織系統來看，會勸選民不要連署，並以郭台銘與中國友好、有個資問題為由勸阻，若支持者看好戲心態連署，就無法規範。
就整合問題，上述人士直言，國民黨最不可能被整合，「即使侯友宜願意，朱立倫也不可能」，所以在選項上柯文哲最容易，但他也要顧及民眾黨，所以要怎麼整？事實上也沒那麼容易，否則郭不會出來「以戰逼和」。
另名不具名黨公職分析，郭台銘參選後代表要上「檯桌」了，在享受歷史及眾星拱月光環下，展現出「我一人就能抗衡選舉、我就是咖，要死就大家一起死」的態度，試圖左右選舉，相信在近2個多月連署時間之內，「郭台銘之亂」不會結束、郭會持續累積聲量，不過，在野黨戰場太多，反觀賴清德是穩健的人，綠營在該議題上不用「湊熱鬧」。
更多「郭台銘參選總統」相關新聞。