柯叔元認愛香奈兒熟女首露面！鬆口再婚可能性「看緣分」
八點檔男星柯叔元離婚10年，本月認愛小10歲香奈兒熟女，今（29）日他出席中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》收視慶功茶會，談到大方給女友名分的新聞出來，18歲女兒竟然哭了，父女倆約了一天吃飯好好聊，女兒開門見山問：「你要分享你的愛情故事了嗎？」對爸爸的戀情抱持贊成的態度，而柯叔元被問到會不會考慮再婚？大方表示：「看緣分，不排除。」
記者羅凌筠/台北報導
《女》劇收視高達1.42，陳妤第1次發現自己演的戲也能有這麼廣的收視族群，連小朋友都是忠實觀眾。黃薇渟被親戚追問後面劇情發展，但她堅持不劇透。當提到收視破2要如何回饋粉絲，眾人便拱著管麟要他裸上身2分鐘感謝觀眾。眾人覺得黃薇渟與角色反差最大，柯叔元透露：「她看起來很女生，但私下很大剌剌。」侯彥西一聽立馬補充：「她私下比較不修邊幅。」
劇中柯叔元與陳妤、黃薇渟飾演父女，從原本失聯疏離，慢慢破冰，甚至會擔心女兒的感情世界，其中有一段台詞相當經典，「我可以保護我女兒，也可以給她所有的一切，但是，我沒辦法逼一個男人喜歡她，給她幸福。」這段劇情飆出1.56的收視高點，對於這段劇情，同樣身為人父的柯叔元也能感同身受，所以演起來特別有感。
拍戲半年多，演員之間感情融洽，柯叔元生日時，黃薇渟還送上自己剪輯大家錄製的生日歌及祝福影片作為禮物，讓柯叔元相當感動，當被媒體問到戀情，柯叔元則低調表示，「成年人的正常穩定交往，希望能給我一點空間。」