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併花旗爭議不斷！星展稱系統介接沒問題　金管會要求釐清

▲星展銀行（台灣）併購花旗台灣消金業務後，已成在台最大外商銀行，只是合併後，相關客戶及員工權益問題仍不斷。（圖／記者顏真真攝）
▲星展銀行（台灣）併購花旗台灣消金業務後，已成在台最大外商銀行，只是合併後，相關客戶及員工權益問題仍不斷。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行8月12日正式併購花旗銀行在台消金業務後，相關客戶爭議及員工權益問題不斷，甚至傳出系統介接錯誤，連客戶身分證字號與姓名都對不起來。對此，星展銀行今（29）日表示，多為個案，也都在積極處理中，並非整體系統錯接問題，員工加班問題，也加速人力招募，對於該給的加班費、補休也會提供。金管會則要求星展銀行盡速釐清相關問題，等確認後再依行政程序處理。

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星展銀行在合併花旗銀行在台消金業務後，已成為台灣最大外商銀行，從合併後衍生的問題不少，除被檢舉員工加班超時，甚至超過晚上11時，還有傳出系統介接出問題，因此不僅嚴重拖垮分行的人力，也影響到金融穩定性，還有上信用卡、理財等各種金融業務等問題。

星展銀行企業工會新任理事長廖重一就提到，合併初期有紛擾可以理解，但至今已過2周，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決，使得第一線主管與員工承受客戶極大壓力，令人心疼，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、儘速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，以避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險，也呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。

對於系統介接疑慮，星展銀行今日也回應，據了解，多為個案，星展都在積極處理中，並非整體系統錯接問題。在人力部分，合併前就增聘逾200多名員工，正式合併約85％花旗員工加入，出現的人力缺口已加速人力招募，對於該給的加班費、補休都會提供，相信會逐步改善。

金管會銀行局今日也指出，星展銀行相關情況都有持續掌握中，也要求星展就相關問題盡速處理說明，確保客戶權益。至於星展工會反應的問題，銀行局也有詢問星展銀行，在系統部分，目前系統容量已擴增，面對花旗員工對星展系統不熟悉部 分，也安排星展員工提供協助。

在客戶資訊誤植部分，星展銀也有說明，因格式或難字等因素，導致無法正確顯示或有漏字產生，在移轉測試中雖已有就轉換誤植資料進行修正，但有些是併購基準日後才發現，也會盡修正。

有關員工超時工作部分，銀行局也要求星展銀確實依照勞動法令辦理，保障員工權益，也請星展銀聆聽員工意見及工會訴求，基於勞資和協原則處理爭議。

至於兩家銀行系統介接是否出現錯誤這部分，銀行局則強調，已請星展銀行確認有無這問題，並要求要對外說明，有無影響客戶權益問題，也會請星展銀行釐清這些問題，待問題釐清之後會依行政程序處理。

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