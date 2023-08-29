併花旗爭議不斷！星展稱系統介接沒問題　金管會要求釐清

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星展銀行企業工會新任理事長廖重一就提到，合併初期有紛擾可以理解，但至今已過2周，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決，使得第一線主管與員工承受客戶極大壓力，令人心疼，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、儘速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，以避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險，也呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。
對於系統介接疑慮，星展銀行今日也回應，據了解，多為個案，星展都在積極處理中，並非整體系統錯接問題。在人力部分，合併前就增聘逾200多名員工，正式合併約85％花旗員工加入，出現的人力缺口已加速人力招募，對於該給的加班費、補休都會提供，相信會逐步改善。
金管會銀行局今日也指出，星展銀行相關情況都有持續掌握中，也要求星展就相關問題盡速處理說明，確保客戶權益。至於星展工會反應的問題，銀行局也有詢問星展銀行，在系統部分，目前系統容量已擴增，面對花旗員工對星展系統不熟悉部 分，也安排星展員工提供協助。
在客戶資訊誤植部分，星展銀也有說明，因格式或難字等因素，導致無法正確顯示或有漏字產生，在移轉測試中雖已有就轉換誤植資料進行修正，但有些是併購基準日後才發現，也會盡修正。
有關員工超時工作部分，銀行局也要求星展銀確實依照勞動法令辦理，保障員工權益，也請星展銀聆聽員工意見及工會訴求，基於勞資和協原則處理爭議。
至於兩家銀行系統介接是否出現錯誤這部分，銀行局則強調，已請星展銀行確認有無這問題，並要求要對外說明，有無影響客戶權益問題，也會請星展銀行釐清這些問題，待問題釐清之後會依行政程序處理。