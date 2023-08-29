參選與不參選宣言比一比！4年前的郭台銘：放下才能拉回走偏旋律

今日廣場》劉志翔／國民黨立委候選人為何不敢表態支持侯友宜？

▲鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統後，國民黨總統候選人侯友宜面臨黨內跳船潮，國民黨親盧的立委候選人羅廷瑋、廖偉翔...等，連句讚聲也喊不出來。（圖／翻攝自羅廷瑋臉書）
▲鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統後，國民黨總統候選人侯友宜面臨黨內跳船潮，國民黨親盧的立委候選人羅廷瑋、廖偉翔...等，連句讚聲也喊不出來。（圖／翻攝自羅廷瑋臉書）

文／劉志翔

昨日（28）無黨的郭台銘聲勢浩大的宣布參選2024的總統候選人，許多國民黨地方首長紛紛跳出來力挺侯友宜，連台中市市長盧秀燕也隨即在粉絲專頁公開表態支持國民黨總統參選人侯友宜，並期待好友「給侯友宜力量，給侯友宜溫暖」，看似萬眾齊心作伙挺侯，無奈黨內無心，觀望者眾，連國民黨親盧的立委候選人羅廷瑋、廖偉翔...等，連句讚聲也喊不出來，更不用說不少人根本沒掛出與侯友宜同框的看板，別說是同心同志，事實上與侯同行的國民黨立委參選人根本是稀有動物。

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本月10日侯友宜到台中LONG STAY停留兩天，積極的拜訪地方宮廟、企業、市集、民間團體，但在台中造勢場上演講時，國民黨市黨部主委顏文正被發現居然在一旁拿手機打手遊，如此漫不經心的輔選，讓支持者氣到將影片貼上網，甚至不禁感嘆是否連地方黨部都放棄2024總統、立委大選。

尤其在郭台銘宣布要參選總統得時候，國民黨籍的台中市長盧秀燕傍晚就第一時間站出來力挺自家候選人侯友宜，反而是這些平時跟著黨、享受著黨的資源立委候選人，尤其平常深受盧市長照顧的立委候選人羅廷瑋、廖偉翔....等，竟然沒有第一時間站出來喊聲，甚至是連粉絲專頁都鮮少出現侯友宜的相關貼文。

劉志翔／退伍軍人

這些投機的立委候選人對待同黨總統候選人都如此冷漠。不知道是不是等信號響起就要跳到另一邊，讓侯犧牲打被三振後來成就自己？這樣國民黨的支持者無所適從，連黨話都不知該聽哪一句，跟黨走也不知要走到哪？

繼前苗栗縣長徐耀昌，喊話下架國民黨，國民黨高雄市立委候選人集體掛上與郭台銘看板後，難道連盧市長執政的台中市，都無力讓自家人相挺嗎？齊家才能治國，國民黨自己厝內不合，整合困難，頻放冷箭、袖手旁觀者比比皆是，同床異夢的歹戲拖棚實在讓支持者看不下去。只想著站對邊才好去爭權奪利，完全不去思考人民的利益與中華民國的未來的候選人，實在不值得支持，呼籲國民黨黨中央應先整隊，才有機會爭取更多選民的支持。

真心呼籲台中的立委候選人站出來捍衛自己的政黨，莫讓侯友宜在台中成了孤家寡人！


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