全球首例！澳洲婦腦中取出「8公分活蟲」　蟲蟲入腦導致健忘憂鬱

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外科醫生班迪（Hari Priya Bandi）直言，「這絕對不是我們預期會看到的狀況」，開刀房裡所有人都大受震撼。寄生蟲非常有活力，在人腦中「快樂的移動」，班迪表示，「你應該看不到比這更不正常的東西」。從該位婦女腦中找到的蟲經鑑定為蟒蛇體內常見的蛇蛔蟲（Ophidascaris robertsi），而澳洲許多地區都是地氈蟒（carpet python）出沒的棲息地，該位婦女所住的湖區也有許多地氈蟒，雖然她沒有與蟒蛇直接接觸，但可能因為在湖邊採集野草或野菜，因而意外成了蛔蟲的宿主。
澳洲國立大學（Australian National University）的寄生蟲專家侯賽因（Mehrab Hossain）在《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）期刊上發表這起案例的研究，懷疑該婦女是因為吃到被蟲卵或蟒蛇糞便污染的野草，因而成為宿主。以前從未遇到蛇蛔蟲侵入人類大腦的案例，過去甚至未曾聽聞這類寄生蟲在羊、狗、貓等動物體內能夠長成幼蟲。
澳洲國立大學的傳染病醫師賽納納雅克（Sanjaya Senanayake）表示，這案例是一個警告，過去30年出現的新型傳染病中，4分之3是人畜共患疾病。隨著人口的激增，人類越來越接近並侵犯動物棲息地，疾病從動物傳播到人類的情況一再重演，對於流行病學家和政府來說，確保良好的傳染病監測確實非常重要。