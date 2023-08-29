雙管齊下 勞動部助發得科技打造青銀共融職場環境

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位於嘉義民雄工業區的遠東機械集團旗下發得科技工業股份有限公司，跨足汽車、航太、石化工業等專業領域，該公司意識到跨世代合作重要性，為使部門間能更順暢的合作、交流及了解，主動申請勞動部「中高齡就業輔導團」及「推動職務再設計服務計畫」2方案，由雲嘉南分署安排專業專家學者進場，為企業量身打造一系列課程，包括「跨世代觀念溝通課程」、「一對一會談輔導」，導入工作指導的溝通技巧，並分享不同世代間的價值觀及想法，能讓彼此互換立場，建立良好的溝通職場、並順利推動組織發展。
同時再搭配「職務再設計服務計畫」，如新增「數位電子深度卡尺」取代傳統指針式游標卡尺，減輕員工在深度量測時，因數據判讀造成的眼力負擔；購置「無線電鑽起子機」取代內六角板手，可降低長時間使用手工具鎖螺絲，因而導致腕部相關累積性肌肉骨骼病變的風險，藉由提供輔具，改善工作環境、設備，提升生產效能。
嘉義就業中心主任劉達源表示，勞動部的「中高齡就業輔導團」，可免費進場為企業進行一對一輔導，協助打造友善長者的就業環境及連結政府資源，讓中高齡及高齡就業者能續留職場，也可依輔導企業的需求，給予全方位支援；而「職務再設計」方案是為了幫助身心障礙及中高齡勞工排除工作障礙，藉由重新規劃工作流程、重新設計工作環境或提供科技輔具等，幫助提升工作效能增加產值，每一個案每年最高可補助10萬元，更多詳情可親洽嘉義就業中心或撥(05)2240656洽詢。