羅志祥豪宅竟設「高爾夫球推桿場」！他曬23秒片曝光家中奢華裝潢
「亞洲舞王」羅志祥2020年4月被前女友周揚青以「毀滅式分手信」重創演藝生涯，但今年開始積極回歸演藝圈，7月還在小巨蛋舉辦演唱會，唱跳許多首經典歌曲，引起許多粉絲回憶殺。而近幾年愛上打高爾夫球的羅志祥，竟在自家豪宅也鋪設了推桿場，他昨（28）日曬出練習推桿的畫面，短短23秒片段曝光了家中奢華裝潢，讓網友驚呼：「扯欸！家裡也可以打高爾夫。」
記者賴禹妡/綜合報導
羅志祥昨日在IG曬出在自家練習高爾夫球推桿的影片，並寫下：「在家練練推桿。」只見畫面中，羅志祥在豪宅內部鋪設高爾夫球推桿場，而他沒有露臉僅穿拖鞋在草皮上練習推桿，後方則有設計感十足的黑色樓梯，貌似通往家中其他地方。
貼文曝光後，網友們紛紛驚喊，「什麼意思？居然在家裡可以有推桿場」、「我想我也需要一個這樣的場地」、「太誇張了，可以在家打球，厲害」、「你家也太大」、「扯欸！家裡也可以打高爾夫」、「太厲害了吧，在家裡打高爾夫？」。
事實上，羅志祥先前就曾曝光家中衣物間的照片，他收藏許多球鞋、潮牌衣物及公仔，還在衣物間擺了張長椅及地毯，裝潢風格偏向黑色系，整體看起來相當有質感，讓粉絲直呼根本是精品店規模。