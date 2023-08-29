不需藥物也能降血壓？　哈佛醫學院推薦：「六大自然療法」必學

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高血壓，一個全球性的健康危機
高血壓不僅是一個醫學問題，更是一個全球性的健康危機。根據世界衛生組織的數據，全球有超過10億的高血壓患者，而這一數字還在持續上升。儘管藥物治療是一種有效的降壓方式，但哈佛醫學院的Dr. Howard LeWine強調，改變生活習慣也是非常重要的。他表示，除非血壓非常高，否則醫生通常不會立即開始藥物治療，而是會先建議患者調整生活習慣。
六大自然療法：從飲食到心理，全方位的生活調整
根據Dr. LeWine的研究，有六種主要的生活習慣改變可以有效降低血壓。這些改變不僅涵蓋了飲食和運動，還包括了體重控制、限制鈉和酒精攝取，以及壓力管理。他建議，與醫生諮詢後，首先集中精力改變一兩個最重要的習慣，這樣不僅能見到更快的效果，也更容易持之以恒。
飲食：DASH飲食法，不僅健康還能救命
DASH飲食法（Dietary Approaches to Stop Hypertension）被證實是最有效的降壓飲食。這種飲食方式不僅強調食用水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，還限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取。研究者估計，如果高血壓患者遵循DASH飲食法，每年可預防約15,000起心臟病發和中風。
運動：從走路到高強度訓練，運動的多樣性
運動指南建議每周至少進行150分鐘的中等強度運動。但這不意味著你必須去健身房或參加高強度訓練，即使是簡單的走路或家庭運動也有助於降低血壓。
體重：每減少一磅，不僅身材變好，血壓也會降低
過重不僅影響外貌，也是高血壓的一個重要因素。研究發現，每減少一磅體重，收縮壓可降低高達1 mm Hg。這意味著，即使是小幅度的體重減少也能帶來顯著的健康效益。
鈉：隱藏在食物中的“隱形殺手”
過多的鈉攝取是高血壓的一個常見原因。加工食品，如罐頭蔬菜和湯，是鈉的主要來源。因此，選擇低鈉或無鈉的食品是降低血壓的一個有效方法。
酒精：適量即可，過度則傷身
過量飲酒會提高血壓，而適量的酒精攝取則不會帶來這一問題。指南建議男性每天不應攝取超過兩杯標準酒精飲品。
壓力：心理健康與血壓的密切關係
長期的壓力不僅會影響心理健康，還會導致高血壓。學習如何管理壓力，例如透過冥想或深呼吸，可以有效降低血壓。
Dr. LeWine強調，即使在達到血壓目標後，維持健康的生活方式仍然非常重要。他表示，這不僅能防止血壓再次升高，也能降低需要額外藥物治療的可能性。
這項研究提供了一個全新的視角來看待高血壓的治療，並強調了生活習慣改變在其中的重要性。它不僅為高血壓患者提供了實用的建議，也可能會影響未來的醫療指南和政策。
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