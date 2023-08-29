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大學生戒菸5大原因曝！1／4願意為情人戒菸　擁有美好愛情與健康

大學生戒菸5大原因曝！1／4願意為情人戒菸　擁有美好愛情與健康
大學生戒菸5大原因曝！1／4願意為情人戒菸　擁有美好愛情與健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據111年大專校院學生健康行為調查顯示，有吸菸習慣的大專校院學生，有1／4願意為愛戒菸。8月七夕情人節到來，國健署署長吳昭軍表示，祝福天下有情人情人節快樂，同時呼籲若自身或另一伴還在吸菸，應趁早戒菸，讓愛情、健康兩相贏。

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大學生戒菸5大原因　情侶因素占25%

國健署委託臺北醫學大學辦理111年大專校院學生健康行為調查，曾有使用紙菸習慣且有戒菸經驗的大專校院學生中，想戒菸的原因，第1名是「健康因素」，占43%；其次依序為男女朋友（25%）、菸品價格高（19%）、自身形象因素（19%）、父母及其他長輩因素（16%）等。

從調查中發現，除了健康因素考量外，男女朋友也是影響大專校院學生戒菸的重要原因之一。國健署表示，戒菸除了可提升自我健康，也能避免周遭的人暴露於二手菸中影響健康，更能省下不少經濟開銷，因此鼓勵民眾牽起彼此的手，把情人節當作開始戒菸的日子，別讓七夕情人節菸霧瀰漫。

5成大學生看過他人校內抽菸　國健署籲遵守法規

此外，根據111年調查結果顯示，超過5成（54.18%）的大專校院學生過去七天內在學校（指校園內包括宿舍）有人在面前吸菸，校園二手菸暴露場所以吸菸區（59%）居多，其次依序是校門口（44%）、校園空曠處（37%）、停車場（27%）。

國健署提醒，根據112年3月22日「菸害防制新制」第18條規定，各級學校校園全面禁菸，民眾應遵守規定，維持良好、無菸的環境，讓情侶們更舒適的在校園內漫步與談情說愛，分享彼此的成長經驗與生活樂趣，完成愛情的學分。

男女朋友攜手戒菸　了解多元戒菸管道戰勝菸癮

民眾若有戒菸需求，可多利用國健署提供的多元戒菸服務，於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，全台約3,500家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員都可提供戒菸服務。

另外，也可透過免付費戒菸諮詢專線0800-636363及LINE通訊軟體（ID:@tsh0800636363），由專業諮詢人員提供便利、隱密的戒菸諮詢，共同討論、規劃專屬的戒菸計畫，並瞭解如何克服生理戒斷症狀等問題，一起挺過戒菸過程中的不適，戰勝菸癮，每年都能度過無菸又健康的七夕情人節。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58983

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