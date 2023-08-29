FIBA世界盃／河村勇輝激起高錦瑋勝負欲 矮後衛也能在國際賽發光
FIBA世界盃男籃賽，日本隊日前擊敗強敵芬蘭，其中表現最亮眼的肯定屬身高僅172的河村勇輝，他在對上芬蘭的比賽中狂砍全隊最高25分，而台灣也有一名與他年紀相仿、類型相似的好手，那就是在世大運爆砍26分帶領中華男籃奇蹟擊敗中國隊的高錦瑋。他今（29）日接受《NOW NEWS》獨家專訪時表示，前者的好表現會激勵他更想「證明自己」。
實習記者張維亨/臺北報導
日本近年籃球實力大幅提升，世界排名也不斷升高，特別的是日本隊陣中有不少身材雖然較矮小、但實力非常強的球員，如曾挑戰過NBA，身高僅167公分的富樫勇樹；以及年僅22歲就表現亮眼的河村勇輝。
對於這2位日籍球員，《NOW NEWS》日前獨家專訪到高錦瑋，他說:「這兩位球員的表現證明了身高不高，仍能在國際賽場上也能有很好的表現，給我很大的鼓勵，算是有激到我，會讓我更想證明自己。」
在T1選秀大會上被台啤雲豹以首輪第2順位選中的高錦瑋，今年在世大運對中國一戰拿下全隊最高26分，帶領中華隊贏球。他雖然身高僅172公分，但不管在國際賽還是國內，他對於切入禁區遇到高大的對手時很有一套。
他說：「多數人想到小個子球員最常使用的是拋投，我比較特別，我比較常用的是跳投，因為我速度很快，突然急停跳投的話對手會比較難防。」
接下來要挑戰職業層級，高錦瑋也表示，接下來他會想在他的進攻技能包裡加入「拋投」，並將自己的三分球射程變得更遠更準，且會持續將自己的身材練得更壯碩，目前主要都往這些方向訓練。