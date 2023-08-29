Lulu慘噴15萬還遭海關扣留！「被質疑沒先做功課」經紀人發聲了
藝人Lulu（黃路梓茵）日前與好友們一起飛到日本北海道，豈料卻發生一連串衰事，像是帶錯護照，臨時改票噴了15萬、網路開通時間設定錯誤、帶香氛機、聖木和減肥藥入境被海關扣留9小時；而Lulu經紀人被帶進小房間訊問，想去上廁所時還被要求「脫光搜身檢查」，讓他嚇得不輕。影片發出後，遭到不少網友質疑「沒先做功課」、「這不是都基本常識嗎」、「為什麼其他人不照常出發，lulu自己改機票呢？這樣不是損失比較少嗎？」，對此，Lulu經紀人Daniel也在留言區親自回應：「我認為金錢損失事小，大夥在一起行動比較負責任也比較妥善。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Lulu昨（28）日上傳影片，表示自己到機場才發現帶成舊護照，只好退票改買其他航空公司的機票，還沒出國就先噴15萬元。原以為落地到北海道新千歲機場就沒事，豈料是噩夢的開端，一行人被帶進小房間扣留訊問，直到晚上11點才被釋放，Lulu的經紀人更因為攜帶了香氛機、兩瓶精油被要求化驗檢查，最後實在檢查不出東西，海關提醒他以後不要帶類似的東西，才被釋放。在這過程中，Lulu經紀人要求上廁所，但要先「脫光檢查」，讓他相當震驚，最後出來看見Lulu還忍不住哭了。
此外，另一位女性工作人員也被扣留，主因則是減肥用的中藥粉包以及蔓越莓錠讓海關覺得有疑慮，從下午五點一路被扣留到晚上十一點半。對此，Lulu雖感到不滿，但仍自省並提醒網友們幾樣注意事項，包含「記得帶對護照」、「申請漫遊，要注意網路開通時間」、「如果有攜帶藥物，最好帶著處方籤」和「基本的英文一定要學好」，影片發出後，引起不少人質疑：「還怪人家找碴？不檢討自己，一群人不正經，旅遊就旅遊，搞得跟去販毒一樣，說什麼盯上你？連自己為什麼被懷疑也不知道、也不檢討，沒被遣返或是抓起來慢慢查都已經是客氣了 」、「為什麼其他人不照常出發，lulu自己改機票呢？這樣不是損失比較少嗎？」
對此，Lulu經紀人Daniel也在留言處回應：「我帶著藝人和一行工作夥伴出國工作，我可能沒辦法讓他們自己飛過去面對接下來的工作行程與自行抵達當地後的聯繫，我更不可能放我的藝人自己飛行。我認為金錢損失事小，大夥在一起行動比較負責任也比較妥善。」Daniel也說：「我們這不就是檢討了所以也附上溫馨提醒了嗎？請問你知道緝毒犬聞到以爲後應該有什麼反應嗎？如果你知道，你就不會說『為什麼被懷疑也不知道』這種話了。我告訴你，海關就是什麼都沒查到，我們才能安穩地踏出新千歲機場，我們也就是沒有攜帶任何違禁品，才敢這樣發布影片和分享經歷。同時請你注意你的用詞，『搞得跟去販毒一樣』這句話非常嚴重，如果有需要，公司將會對此進行相對應的法律行動，以維護清白。」
至於Lulu則在臉書回應網友們：「我們這支影片目的單純要提醒大家你們也有可能遇到一樣的事情，很多在國內合法正常的東西，在其他國家就是會有疑慮，但只要配合檢查就沒事，只是需要鎮定以及耐心等候。互相提醒、並非引戰。」