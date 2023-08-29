有錢人不穿名牌？日前國稅官揭露富豪花錢智慧　常保1習慣致富

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小林義崇引用暢銷書《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）作者、2002年諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）的一項研究報告，指出「年收入在7萬5千美元的人（約台幣240萬元），幸福感是最高的」，但超過這個「天花板」，金錢就似乎無法發揮太大作用，「幸福感幾乎不會因收入增加而等比例增加」。
針對這項研究，小林義崇表示，一般人會覺得錢越多越好，但其實並不一定，「舉例來說，一個人花了2倍的錢去用餐，幸福程度也未必就會是原本的2倍。畢竟人能吃下肚的食物份量本來就有限，也有人只要簡單吃飽就能得到滿足。」
小林義崇指出，有錢人會把錢花在值得的地方，只要認為花費超過實際的需求，就會有意識地去避免浪費，就算價格便宜，不值得就不會買，因為「無效支出」對他們來說就是一種浪費。
另外，小林義崇分享過去調查遺產稅的經驗，發現那些身家數十億的富豪大部分都穿著優衣褲（Uniqlo）和無印良品（MUJI）等休閒快時尚品牌，看上去就與一般平民百姓沒有兩樣，完全看不出擁有數十億身家。
另外，根據日本總務省對不同收入級距的家庭支出調查，隨著收入提高，開銷在平日餐費、生活費等金錢，佔總支出的比例反而下降。「畢竟，收入增加一倍，並不意味著餐費也增加一倍。」
小林義崇透露，有錢人很在意資金管理，他曾接觸過的有錢人仍會記帳，包含日常食物的花費，以及家庭的水電費等，且有錢人通常皆把資金花費在教育上，並隨著收入的增加，教育費用的支出也隨之提高。
小林義崇分享，曾經有財務顧問說過，不同收入的族群，管理金錢的能力也有所不同。低收入的人別無選擇，只能對日常生活支出做管理，盡量避免超支；但中等收入的族群管理金錢的能力較差，且總會覺得只要有一定的收入，就算不記帳也無所謂，沒有好好進行控管下，導致理財不當，無法有效地增加整體資產。小林義崇直言，若不養成妥善管理金錢的態度，「就別想打造出億萬富豪的資產背景。」