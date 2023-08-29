慘上加慘！中國經濟差、失業率高　「35歲詛咒」惡化求職環境

有錢人不穿名牌？日前國稅官揭露富豪花錢智慧　常保1習慣致富

▲2023年6月將推出9項關乎民生的新制。（圖／記者陳明中攝）
▲2023年6月將推出9項關乎民生的新制。（圖／記者陳明中攝）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一般人對於「富豪」的印象，大多都是穿金戴銀、開豪車，過著奢華的生活。不過有日本前國稅官員表示，他在職涯中見過許多有錢人，這些人的共通點就是花錢非常節制，他們不會過奢侈的生活，而是將錢花在值得的事情上。另外這些有錢人有別於刻板印象，也會選擇穿如Uniqlo等快時尚品牌，從外表完全看不出身懷數十億家產。

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根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾擔任日本國稅官員的作家小林義崇表示，多數人對走前人總是有刻板印象，以為他們會在食衣住行上花大把的金錢，例如每天在高級餐廳用餐、每季穿上流行的名牌服飾，過著所謂的「奢華的生活」。對此，小林義崇透露，這種對「暴發戶」的想像並不適用於每一個有錢人。

小林義崇引用暢銷書《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）作者、2002年諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）的一項研究報告，指出「年收入在7萬5千美元的人（約台幣240萬元），幸福感是最高的」，但超過這個「天花板」，金錢就似乎無法發揮太大作用，「幸福感幾乎不會因收入增加而等比例增加」。

針對這項研究，小林義崇表示，一般人會覺得錢越多越好，但其實並不一定，「舉例來說，一個人花了2倍的錢去用餐，幸福程度也未必就會是原本的2倍。畢竟人能吃下肚的食物份量本來就有限，也有人只要簡單吃飽就能得到滿足。」

小林義崇指出，有錢人會把錢花在值得的地方，只要認為花費超過實際的需求，就會有意識地去避免浪費，就算價格便宜，不值得就不會買，因為「無效支出」對他們來說就是一種浪費。

另外，小林義崇分享過去調查遺產稅的經驗，發現那些身家數十億的富豪大部分都穿著優衣褲（Uniqlo）和無印良品（MUJI）等休閒快時尚品牌，看上去就與一般平民百姓沒有兩樣，完全看不出擁有數十億身家。

另外，根據日本總務省對不同收入級距的家庭支出調查，隨著收入提高，開銷在平日餐費、生活費等金錢，佔總支出的比例反而下降。「畢竟，收入增加一倍，並不意味著餐費也增加一倍。」

小林義崇透露，有錢人很在意資金管理，他曾接觸過的有錢人仍會記帳，包含日常食物的花費，以及家庭的水電費等，且有錢人通常皆把資金花費在教育上，並隨著收入的增加，教育費用的支出也隨之提高。

小林義崇分享，曾經有財務顧問說過，不同收入的族群，管理金錢的能力也有所不同。低收入的人別無選擇，只能對日常生活支出做管理，盡量避免超支；但中等收入的族群管理金錢的能力較差，且總會覺得只要有一定的收入，就算不記帳也無所謂，沒有好好進行控管下，導致理財不當，無法有效地增加整體資產。小林義崇直言，若不養成妥善管理金錢的態度，「就別想打造出億萬富豪的資產背景。」

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