附近居民強烈反彈　楊文科宣布生命園區興建規劃案終止委託

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民政處表示，民眾治喪觀念改變，已由住宅道路治喪逐漸轉向專業優質的殯葬設施辦理，致使公立殯儀館的禮廳、靈堂供給量能已顯不足；再者，各地傳統公墓雜亂無章，缺乏適切管理，影響都市發展及土地資源的活化，因此傳統公墓的整頓刻不容緩，不過縣內的公立納骨設施品質不佳、量能不足，不符民眾的期待與需求，環保葬區及納骨設施有其增設的必要。
民政處並強調，現有公立火化場的爐具已面臨吉日供應不足的情形，且爐具亦有10年耐用年限屆期汰換、更新的問題，火化爐的增設有待及早因應。
民政處表示，依據內政部112年7月28日來函（台內民字第1120223803號函）精進傳統公墓管理策進事宜，於8月24日與13鄉鎮市公所研商，檢討各鄉鎮市轄內公墓禁葬、遷葬的進程，期盼能加速整頓傳統公墓、活化土地資源，也進一步要求各鄉鎮市公所就各自公墓用地可否設置殯葬設施進行檢討。
民政處指出，民眾、民意代表所提意見包含就近治喪，此亦符合地方制度法、殯葬管理條例規定，因此民政處將與各鄉鎮市公所共同審慎評估自主辦理意願、預算財力，以及興辦殯葬設施所能提供的服務量能、當地民意支持度等。
基於上述分析，民政處建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」案，先彙整13鄉鎮市公所殯葬設施的現況、未來殯葬政策，並檢視新竹縣短、中、長期殯葬設施的供應量能與需求之間的差異，據以制定符合人民期待與需求的殯葬政策。
楊文科在聆聽報告後指出，重大政策的推動，必須要與時俱進、傾聽相關民眾有意義、有價值的意見，並做檢討。根據民政處所提出的報告，楊文科表示，生命園區的計畫對新竹縣來說是有其必要性，對本案由於有很多意見「值得我們參考」，因此民政處提出終止委託、從長計議，縣府會做後續的研究，一定會提出最適當的計畫，縣府會全盤彙整後，制定符合人民期待與需求的殯葬政策。