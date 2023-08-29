平反了！拖延症真的不是懶惰　專家分析「四大拖延類型」一一解密

拖延症，遠超過懶惰的心理障礙在快節奏的現代社會，拖延症幾乎成了一種「流行病」，影響著各年齡層的人們。然而，對於這一問題，社會普遍存在著一種誤解，即將其簡單地歸咎於個人的懶惰或缺乏自制力。根據外媒《CNN》報導，洛杉磯Little Thinkers Center的執行主任和臨床心理學家Jenny Yip指出，拖延症與懶惰有著本質的區別。懶惰是一種對任何事情都缺乏興趣的狀態，而拖延則是因為某件事讓人感到困擾或不安，從而難以採取行動。
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拖延症的多面性：從完美主義者到反抗者拖延症不是一個單一的心理狀態，而是有多種不同的類型和成因。心理學家Linda Sapadin在她的著作《如何在數字時代戰勝拖延症》中，詳細列舉了這些不同的類型，包括完美主義者、夢想家、擔憂者和反抗者。
完美主義者：對完美的追求與困境完美主義者總是追求事事完美，這種過度的期望讓他們在面對任務時感到巨大的壓力。他們經常會陷入一種無窮無盡的自我審查中，因為他們害怕任何小錯誤都會讓整個計劃崩潰。
擔憂者：恐懼與依賴的雙重困境擔憂者經常會尋求他人的建議或保證，並對變化持有高度的抗拒態度。他們的心理狀態經常處於一種高度緊張的狀態，因為他們害怕失敗或受到批評。
夢想家：理想與現實的落差夢想家喜歡幻想和計劃，但對於實際執行這些計劃所需的細節和努力卻不感興趣。他們經常會陷入一種幻想的狀態，忽略了實現目標所需的實際行動。
反抗者：對權威和規則的敵意反抗者經常對他們認為是強加於他們的規則和期望感到不滿，這種不滿會讓他們失去完成任務的動力。他們經常會用拖延來作為一種對抗權威的手段。
如何走出拖延症的困境：專家建議與實用策略了解自己為什麼會拖延是解決問題的第一步，但要真正改變這一不良習慣，還需要具體的行動計劃和策略。心理學家Vara Saripalli建議，根據拖延症在你生活中起到的作用，選擇相應的解決策略。
實用建議：視覺化與信念系統的重要性Jenny Yip表示，視覺化是一種非常有效的心理技巧。如果你能在心理上想像自己完成了某個任務，那麼在現實生活中去完成它就會變得更加容易。
拖延症是一個多層次、多面向的心理問題，需要綜合多種方法和策略來解決。本報告希望能為那些受到拖延症困擾的人提供一些有用的信息和建議，幫助他們走出這一心理困境。
報導參考：Laziness isn’t why you procrastinate. This is
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