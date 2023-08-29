12年來血管塞超過6次　定期追蹤和健檢是上策

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持續2壞習慣 反覆心肌梗塞光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示王先生心肌梗塞反覆發作，正是因為「抽菸」與「中斷用藥」所導致。因心肌梗塞有六大高危險因子，包括罹患三高、家族史與抽菸習慣以及壓力過大，而王先生幾乎「全中」，而原本應該好好控制各種危險因子的他，又因為工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。
夏治平主任進一步解釋，患者之前的壞膽固醇曾高達156，後來經過控制曾降到90，然而發病前低密度膽固醇又回到140-150左右。」此外，王先生容易忘記或中斷服藥，用藥控制成效不佳，也是造成他多次發病的原因之一。
培養運動習慣 定期健康檢查幸好王先生每年仍會抽空做健檢，此次健檢發現心臟血管阻塞後，立即就醫做心導管手術，術後狀況穩定。夏治平主任表示，患者12年來大概發作了6次的急性心肌梗塞，還好每次都有搶救回來；不過也因為心肌梗塞發作的次數多，使得他成為光田院內心臟支架裝設最多根的「紀錄保持人」。
除了戒菸與定期就醫服藥，夏治平醫師也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更要每年定期健康檢查，像王先生此次就因為健檢之故，早一步找出心血管阻塞而及早處理，因此每年健檢絕對不能輕忽，如此才能好好維持健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58977
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