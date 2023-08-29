中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

12年來血管塞超過6次　定期追蹤和健檢是上策

12年來血管塞超過6次　定期追蹤和健檢是上策
12年來血管塞超過6次　定期追蹤和健檢是上策

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一名67歲心臟疾病患者王先生，十二年來因心肌梗塞頻繁發作，在心臟周邊已安裝多達10支的血管支架。王先生有吸菸史，曾經每天二包菸的他，之前也曾下定決心戒菸戒了一年多，然而由於工作性質需要與人交際互動，菸又慢慢地抽回來；此外，因工作常常需在外跑行程，只能犠牲就醫時間，導致中斷用藥。

我是廣告 請繼續往下閱讀

持續2壞習慣　反覆心肌梗塞

光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示王先生心肌梗塞反覆發作，正是因為「抽菸」與「中斷用藥」所導致。因心肌梗塞有六大高危險因子，包括罹患三高、家族史與抽菸習慣以及壓力過大，而王先生幾乎「全中」，而原本應該好好控制各種危險因子的他，又因為工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。

夏治平主任進一步解釋，患者之前的壞膽固醇曾高達156，後來經過控制曾降到90，然而發病前低密度膽固醇又回到140-150左右。」此外，王先生容易忘記或中斷服藥，用藥控制成效不佳，也是造成他多次發病的原因之一。

培養運動習慣　定期健康檢查

幸好王先生每年仍會抽空做健檢，此次健檢發現心臟血管阻塞後，立即就醫做心導管手術，術後狀況穩定。夏治平主任表示，患者12年來大概發作了6次的急性心肌梗塞，還好每次都有搶救回來；不過也因為心肌梗塞發作的次數多，使得他成為光田院內心臟支架裝設最多根的「紀錄保持人」。

除了戒菸與定期就醫服藥，夏治平醫師也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更要每年定期健康檢查，像王先生此次就因為健檢之故，早一步找出心血管阻塞而及早處理，因此每年健檢絕對不能輕忽，如此才能好好維持健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58977

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

平反了！拖延症真的不是懶惰　專家分析「四大拖延類型」一一解密

大學生戒菸5大原因曝！1／4願意為情人戒菸　擁有美好愛情與健康

不需藥物也能降血壓？　哈佛醫學院推薦：「六大自然療法」必學

不僅飲食重要！日常「3大習慣」增加運動量　成健康長壽秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀