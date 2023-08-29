英外相30日訪中　關注香港新疆人權料觸及台灣議題

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這將是自2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）以來，再次有英國外交大臣訪問中國。
英國外交部表示，柯維立（James Cleverly）將告訴中方，中國在全球事務的重要性意味中國對國際安全負有重要責任：中方應就協助終止俄羅斯對烏克蘭的全面侵略以及南海緊張局勢擴大負起責任，並停止在網路空間的惡意活動。
此外，柯維立將就新疆和西藏的人權情勢提出關切、指出北京的責任。他並將對北京透過強加「國家安全法」侵蝕香港的自主性、權利和自由，提出質疑。
柯維立也將向中方提出其他攸關英國利益的議題，包括中方對英國國會議員施加制裁。
中國2021年3月以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由，宣布制裁部分英國國會議員；其中，時任下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）以及同為保守黨籍的甘尼（Nus Ghani），如今皆為副大臣級官員。
儘管英國外交部的新聞稿未言明，外界預期英中雙方也將觸及台灣議題。
在英方正式發布柯維立訪中行程前，中國外交部稍早宣布，應王毅邀請，柯維立將於30日訪中。
根據路透社等媒體報導，中國外交部表示，雙方將深入討論英中關係，以及「共同關切的國際和區域事務」。中方期待雙方合作促進英中關係穩定發展；作為聯合國安全理事會常任理事國和世界主要經濟體，英、中有促進世界和平、穩定與發展的共同責任。
柯維立今天發表聲明，提到管控對中關係的重要性。
他指出，從氣候變遷到疫情防範、從經濟局勢不穩定到核擴散，沒有一項重大全球問題可以在中國未參與的情況下獲解決。
他說，考量其規模、歷史以及在全球事務的重要性，中國不能被忽視，但這也意味中國在世界舞台的責任：中國需屢行承諾和責任義務。
英中關係近年因安全議題屢生緊張。英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，提到中國的規模、野心和能力已讓它得以深入「英國經濟每一個領域」，且中方試圖發揮影響力的作為「已逾越界線」。
報告指出，中國有野心成為讓其他國家依賴的全球科技和經濟強權，而這對英國構成「最大風險」。中國尋求對各領域菁英和決策者發揮影響力，並透過公開和秘密手段謀取資訊以及智慧財產。中方的政治經濟影響力恐對自由民主體系構成生存威脅，英國宜採取果斷行動。
不過，由於英中在經貿和科技領域的錯綜複雜連結，英國即便基於國家安全考量對中方採取較以往強硬姿態，包括透過「國家安全法」、「國家安全與投資法」等法規工具管控風險，也不得不審慎為之。根據英國商業暨貿易部最新統計，中國是英國第4大貿易夥伴。
英國政府3月發布可謂施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）更新版（IR23），其中除了重申印太區域為英國對外政策重點，並提到對中政策3大基柱：「保護（英國國家安全）」、「（與印太區域及世界各地的盟友夥伴）協調一致」、「（直接與中國）互動往來。」
英國外交部今天強調，政府已採取強健行動保護英國利益與價值原則，包括賦予相關單位新權力，以阻擋恐損及英國國家安全的中國投資活動，以及透過修訂「國家安全法」，確保英國將持續是「惡意活動最難伸展的環境」。
值得一提的是，在啟程訪中以前，柯維立28日赴菲律賓訪問。這是他自去年9月上任以來首次訪菲，也是他繼去年訪問新加坡、今年7月赴印尼出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後，第3次訪問東南亞國家。
在菲律賓，柯維立與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）及外長馬納羅（Enrique Manalo）會晤，並參訪菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）。
柯維立與菲方討論如何進一步強化並升級雙方於2021年12月啟動的「英菲強化夥伴關係」，涉及貿易、投資、安全、科技、環境和氣候變遷、對外政策等領域。
訪菲期間，英國外交部表示，柯維立並重申維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）對全球貿易和情勢穩定的重要性。全球約60%貿易航運途經印太區域、約1/3途經南海。
柯維立今年稍早即曾公開表達訪中意願。有消息指出，他原定7月訪中，但時任外長秦剛突然「消失」，導致行程延後至本週。
柯維立有意訪中曾因此遭英國部分「對中鷹派」批評、甚至稱他是在向北京「磕頭」。不過，柯維立先是在菲律賓參訪曾與中國海警在海上爆發衝突的海岸防衛隊並討論合作、就南海情勢提出關切，接著透過外交部聲明表達將與中方觸及香港、新疆等棘手議題，這或許有助削弱「鷹派」火力。
另一方面，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將出席9月9日至10日於印度新德里登場的20國集團（G20）峰會。親保守黨政府的英國「泰晤士報」（The Times）今天援引官方消息人士報導，若中國國家主席習近平出席G20，蘇納克不排除將與他會晤，英國政府正為此作準備。
蘇納克和習近平在去年由時任輪值主席國印尼舉辦的G20峰會期間原本規劃舉行會談，但在俄烏戰火未熄之際，一顆導彈突然落入波蘭境內，G20與會各國代表當時紛紛調整行程、緊急會商，英中領導人會晤因此擱置。（編輯：周永捷）1120829