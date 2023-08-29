中元節準備普渡！拜拜「最佳時辰」曝光　這10種供品千萬別擺上桌

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.奇異果：拜奇異果也象徵吉利果，因此想求財的朋友，可以選擇奇異果能增強財運。
2.橘子：橘子寓意大吉，橘黃色也有黃金的意味，因此小孟老師建議，拜雙顆橘子代表「雙喜臨門」。
3.水蜜桃：水蜜桃外型似蟠桃，相傳蟠桃吃了之後會延年益壽，還能增強財氣，而且水蜜桃水分多，水為財，也代表財水，拜完食用財氣亨通。
4.葡萄：成串的葡萄，果實粒粒堆疊，也代表財富堆疊，錢一整串進來，偏財運十足，因此求偏財可選擇葡萄。
5.火龍果：火龍果可以選擇紅肉火龍果，火色也為財氣與喜氣的顏色，因此拜拜拜火龍果能大發四方偏財。
6.魚：拜魚必須要整條魚，可以挑選魚尾大且長的魚，因為魚尾大代表力游向上，尾長代表財氣長。
7.肥豬肉：小孟老師強調挑選肥豬肉要越肥越好，肉肥代表大口吃四方、財氣驚人，拜完後能有機會中大獎吃到飽、飽到撐。
8.龍眼：拜龍眼會讓人充滿龍氣。
9.花與芒果一起：代表開花結果。
10.水煮蛋：想要特別求財的人，可拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進。
11.仙草蜜：希望祈求身體健康，可拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。
12.糖果：尋找愛情的人則是要拜糖果，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。
📍普渡好兄弟「不可拜」供品
1.釋迦：像是與佛祖同名的「釋迦」千萬不能拜。
2.檸檬：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。
3.苦瓜：苦瓜太苦，人生會很苦。
4.酪梨：諧音為「若離」，會讓家人與同事分離。
5.蓮霧：諧音為「多霧」，而人生若遇上多霧，會讓成功變得遙遠，難以撥雲見日。
6.多刺的魚：魚刺太多會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。
7.多子食物：太多子的水果食物，吃起來麻煩，好兄弟也不喜歡，容易讓祂們發脾氣。
8.太冷食物：不要拜冷的食物，像是冷凍食品，會讓好兄弟冷感，反而容易招惹觸怒。
長腫瘤的人不要拜葡萄，其他人可以拜葡萄。
9.去頭去尾的三牲：小孟老師叮嚀，中元拜的三牲不可去頭去尾，當心被好兄弟誤認吃過了，恐會惹怒好兄弟，未來一年不好過。
10.瓜子與包殼花生：供桌上的食物還要讓好兄弟剝殼，會讓祂們認為沒誠意、沒禮貌，導致財富下滑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。