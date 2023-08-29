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避免淪為山道猴子！　正確補充能量讓你成為重機勝利組

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避免淪為山道猴子！　正確補充能量讓你成為重機勝利組

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】《山道猴子的一生》深刻切入車圈與山路文化，探討諸多社會議題，近期在網路上引起廣大迴響。運動營養師楊承樺在臉書發表系列貼文「山道猴子的一生之運動營養」，引述國外專家的經驗，分享車友在山道馳騁時，如何正確補充運動飲料與能量棒，並提醒車友務必安全駕駛。

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《山道猴子的一生》是Eric Duan自創的短篇故事，動畫劇情講述一名超商上班的年輕人，因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我，最後眾叛親離並在山道飆車意外身亡的悲劇。片中探討諸多社會議題，包括非法信貸、便利商店工作環境、低薪、網路紅人興起及社群網路的潮流影響、情緒勒索、外遇，以及朋友關係經營等，藉由犀利的諷刺手法，揭示錯誤價值觀帶來的不幸後果，點擊量突破千萬次。

為了讓大家騎乘時保持反應敏捷與駕駛安全，楊承樺寫了關於摩托車手的運動營養補充，特別引述美國醫師Mark O. Jensen的經驗，是曾擔任美國攻擊直升機與F16戰機飛行員的醫師，因觀察到摩托賽車手與戰機飛行員有一些相似的競賽生理特點，因此做出分享。

關於營養你所該知道的事

• 大腦僅使用葡萄糖（也就是碳水化合物）。

• 在高強度運動期間，肌肉的能量主要使用葡萄糖。

• 鉀和鈉（電解質）的流失會導致虛弱、肌肉抽筋和精神疲勞。

• 運動飲料含有葡萄糖和電解質可使發生疲勞之前的時間延長1倍。

• 以戶外穿著整套防護衣騎乘而言，建議每15分鐘大約補充200cc，7%左右糖濃度的運動飲料。

• 找到適合你的運動飲料：不太甜，不會引起胃不舒服，你所喜歡好喝口味，會你會更容易多喝屬於「你的」飲料。

• 水果和運動能量棒是騎乘休息時間，比高油食物例如雞排、控肉飯、堅果、起司、牛小排等更好的替代品。因為與碳水化合物蛋白質相比，「脂肪」需要更多的消化時間來吸收。

• 如果在運動後30～60分鐘補充能量，肌肉恢復效果最佳。

楊承樺表示，主要希望大家可以保持良好狀況騎乘，呼籲安全駕駛，千萬不要把一般道路當賽道在開。交通道路不像專業賽道有許多安全防護與保養。最後也提醒，對於個人化運動飲食安排有疑問者，請先洽詢運動營養師，以確保運動安全。

文章引用自：https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854835542677404 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59039

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