許富凱甲狀腺亢進手狂抖！現身《賽車》首映吐病情：每日吃3種藥
電影《我和我的賽車老爸》今（29）日舉行首映會，導演張書瑋率領13位主演温昇豪、陳澤耀、陳少卉、邵雨薇、李玉璽、涂善存、檢場、劉育仁、田士廣、孫綻、潘君侖、林家佑登場，演唱電影主題曲〈南風〉的許富凱也到場力挺，提及罹患甲狀腺亢進一事，他表示醫師開了3種藥給他，原本每天都要吃，但養成運動習慣後已經逐漸恢復正常。
記者黃雅琪/台北報導
許富凱先前透露，因為唱歌時會手抖，還有人問他脖子怎麼這麼粗，直到去做健康檢查後才發現罹患「甲狀腺亢進」，原本每天都要吃3種藥，最近養成運動習慣後，變成每週只要吃3至4天的藥物，1個月定期回診追蹤病情即可。最近剛完成音樂劇《同學會！同鞋～》的演出，接下來會有海外商演活動。
《我和我的賽車老爸》片中，檢場與孫綻飾演父子，檢場笑說：「有女兒多好，女兒比較貼心，我的女兒跟我就像情人一樣！」接著被問到女兒王敏淳有來首映會嗎？檢場卻哀怨道：「我女兒現在不怎麼理我」笑翻全場。至於現場帥哥演員們，誰最合適當女婿？檢場巡視一番笑答：「每一個都很好，又高又帥！」並表示自己和李翊君都不高，想要找高大的女婿，更幽默表示：「我女兒的電話可以留給你們。」
首映會當天，不免俗的要許下「票房公約」，邵雨薇提議可以讓眾多帥哥演員，比照「賽車女郎」拍男版年曆「賽車男郎」，讓所有男星半裸與賽車合照，一旁的男主角温昇豪、陳澤耀也紛紛贊同。來自馬來西亞的男星陳澤耀，很感激温昇豪在台灣對他的照顧，兩人私下還一起去吃和牛火鍋，陳澤耀9月中會回馬來西亞宣傳電影，笑說要帶温昇豪體驗榴槤大餐。《我和我的賽車老爸》9月8日全台上映。