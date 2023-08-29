Q4出國去！東南亞線降價搶便宜　赴日越早報名越便宜

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品保協會指出，東南亞線目前10至11月份機位較充裕，因航空公司載客率不好，相較5至6月票價調降約2成，但11月中旬到12月，卡到馬、新、泰國內假期多，散客使用機位多，團體機位相對縮減，房價方面則因供不應求，導致只高不低，不過與7至9月比整體團費調降約 5%，機票調降是最主要原因。
📍東北亞線
國人最愛的東北亞線，因為各航空公司仍因機隊運能不足無法恢復疫情前的航點與班次以致票價因供需日益飆漲；日方也由於國人不出國國內旅遊旺盛加上餐旅宿業人手不足導致取房不易且高房價，故日本線自疫後持續屬高團費現象。
相比7至9月，第四季日本團費漲幅約30至40%，原因包含賞楓期到以及員旅招待團多，還有航空運能不足、日本國旅暢旺、料金較往年漲約2倍等，儘管如此，赴日旅遊仍應接不暇。品保協會團費參考售價委員會主委白中仁提醒，現在是旺季加旺、淡季也成旺季，越早報名會越便宜。
韓國方面，首爾、釜山10至11月可以安排賞楓行程為主，12月起以滑雪行程為主，濟州11月為秋天芒草季，因濟州不下雪，進入12月也無法水上活動，所以進入淡季。整體團費因機票價錢調漲及行程內容變動，漲幅約20%。
品保協會提醒，報名參團之前，應慎選合法的旅行社且為品保協會會員，牛頭及靠行招攬無保障，在選擇產品之時，要瞭解產品及契約之內容，參考合理的售價，持「一分錢一分貨」的原則，慎選適合自己的行程。
品保協會也提到，參團記得與旅行社簽定定型化旅遊契約書，填寫簽章要齊備，特殊要求約定清楚寫於契約書上，結清團體旅遊費用後，一定要索取旅行業代收轉付收據，並請旅行社提供機票票號，向航空公司確認機票狀況，外出旅遊有種種風險，旅行社依觀光局規定應辦理責任保險，仍建議旅客出國前瞭解己身保險，如旅行平安險、信用卡附加保險等的權益、範圍、額度、理賠要件，以備不時之需。