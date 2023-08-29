蔣萬安會晤上海市長龔正：台北上海氣質相像「我很有fu」

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他接續表示，要永續經營一座城市，環保議題為重中之重，臺北也經歷過垃圾掩埋的歷史，但是北市透過垃圾分類、隨袋徵收來減少垃圾量，也減輕了後續的環保議題。他身為一個致力於解決問題的市長，對於上海老港生態基地印象深刻。
他提到，上海在歷史上是現代化很早的城市，上海的現代化歷程跟臺北有許多相似之處，都經歷了帝國主義的侵略，並皆有為民族榮光奮鬥的體現，例如當年上海淞滬會戰，除了見證國軍的愛國情操，也見證上海市民的熱血澎湃。
蔣萬安表示，臺北一直是臺灣反對殖民統治的動力所在，市定古蹟「臺灣新文化運動紀念館」所紀念的正是包括蔣渭水先生在內的一群年輕人，努力對抗殖民統治的民族精神，當時有許多前輩也都到大陸來接受教育，由此可見，兩岸、上海和臺北雙城的關係，始終都是與大時代緊密關聯的，歷史是延續的，而現實是發展的。
他表示，雙城論壇以及兩岸的互動，無非都是基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡，因此若要往前邁進，就要在現實中隨時調整腳步、因應對策。
蔣經國先生說過：「時代在變，環境在變，潮流也在變。」也因此，臺灣歷經快速的政治開放、社會進步、經濟建設。隨後，大陸也有了靈活的改革開放，連帶的，兩岸關係也有了突破性的進展，於經濟、社會等許多方面，都逐步展開了正向的交流，由此顯示，在兩岸關係上要務實面對發展，更要和平爭取雙贏。
蔣萬安最後感謝上海市府的熱情接待，大陸常稱讚臺灣最美的風景是人；但他認為臺北最美的氣質是包容多樣，而上海跟臺北非常像，他最後以「對上海，我很有fu」來表達他的感受。隨後，蔣萬安與上龔正市長互相致贈禮品，蔣萬安將春池玻璃瓶致贈龔正，透過玻璃的回收、再製，讓原本已經廢棄的玻璃，重新賦予「傳承、創新、綠能」的精神，也代表兩市追求永續城市的共同目標。