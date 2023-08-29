健保嚴查住院、癌友商保路斷　專家：醫病與健保三輸！

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不住院無法申請理賠 癌友負擔加重許多癌友背負龐大醫療負擔，有賴商業保險補足部分缺口。近期健保署應保險業者要求，稽查非必要的住院，癌友因不符合商業保單「要住院才能理賠」要求，無法負擔高額藥費用而被迫中斷治療。
衛福部健保署長石崇良25日受訪表示，現階段會「暫緩稽查與稽核」，請癌友放心；他也強調，雖然了解癌友經濟負擔的困境，但非必要住院可能造成醫療資源扭曲，還是要「正本清源」，將邀集保險業者、主管機關金管會等來討論解決問題。
2／3癌友得先自費 醫院變夾心餅乾洪子仁說明，健保總額有限，目前實際可用病床數量因護理人員不足已經減少，從醫院管理的角度來看，住院的管控一定要更嚴謹，不需要住院治療的病患，不管是用健保或自費身分都不應該住院。
但目前癌症病友用藥因為健保總額不足，在癌症新藥納入健保給付初期，僅給付適應症的3分之1左右，換言之有3分之2可以用癌症新藥的病友，因為健保總額不足，只能先自費治療，因此尋求用商業醫療保險補足自費醫療這部分。
另一方面，商業醫療保險的保單設計未能跟得上醫療科技、治療方法與新藥物進步，規定必須住院才能實支實付，導致不需要住院治療的癌友被迫要來醫院住院，造成健保、癌友與醫院三輸的局面。
此事件如同2022年5月Covid-19 疫情期間，因保險公司要求要有PCR檢測確診Covid-19診斷書才理賠的規定，而導致醫院急診大排長龍的亂象翻版。要滿足癌友的需求、又要符合健保署的規範、又兼負不能濫用健保資源的責任，洪子仁形容：「醫院是這個議題中的夾心餅乾！」
壽險公會：以住院為手段申請理賠 造成負擔實非樂見壽險公會發布新聞稿回應，有癌友為減輕門診用藥費用負擔，以住院為手段來請領商業保險理賠，實已悖離整個醫療險設計的目的，同時也造成健保制度及醫療量能負擔，誠非保險業者所樂見。
保險商品是依據民眾多元需求而設計相關給付項目，並依約提供對應保障。民眾若想獲得癌症治療保障，應購買罹癌即給付的癌症保險。若購買的商品為一般住院醫療日額險或癌症住院醫療保險，依約定主要是獲得住院期間的醫療保障，無法獲得不在約定給付範圍的標靶藥物相關理賠。
- 一般住院醫療險（含實支實付）：
- 重大疾病或防癌險：
- 分次給付保障：
- 多元新型癌症療法與精準醫療：
另外，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜也在臉書發文，呼籲中央召集有關部會，盤點現行制度下的漏接，並停止健保住院審查，保障癌友權益；由政府召開癌友團體、商保業者、專家的共識會議，討論商保補位健保的推動方式；盡快用公務預算設立癌症基金，加速新藥給付，確保癌友能用到救命藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59057
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