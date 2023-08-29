小港龍湖廟大士爺普渡祭典今登場　全台最高紙糊大士爺現身

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「小港龍湖廟大士爺普渡祭典」、「基隆雞籠中元祭」和「嘉義民雄大士爺文化季」為國內三大普渡祭典。李文洲也說明各祭典的特色，基隆中元祭是四大柱，強調迎姓氏斗燈、循古禮舉辦金松宴與放水燈等科儀。嘉義民雄大士爺文化祭則是五大柱、九尺三吋（2.1公尺）高大士爺身著7層神衣、頭可轉動、赤足為其特色。而「小港龍湖廟」的大士爺高5.2公尺金身座像、上座觀音大士、竹林普陀山、玉色長角、七星靛藍臉、銅鈴大眼、口吐火焰、硃砂髮、身穿戰甲後有五方旗、採坐姿、著鞋履、腳下護法吳齊、馬贊，讓祭典更具可看性。
廟方發言人李政益強調，基隆鷄籠中元祭供祀的大士爺是站姿，龍湖廟紙糊大士爺則是坐姿，且腳著鞋履，高達5.2公尺，於2015年已被認定是全台最高的坐姿大士爺，且金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格，多了綠色竹林及普陀山背景，象徵大士爺不僅是被觀音收服的鬼王，還與觀音一同修行庇祐人間。
此外，中元普渡前一天（29日）傍晚放的水燈上，還特別書寫八首頭名字，象徵代表龍湖廟具名邀集海上好兄弟上岸赴中元盛宴，陸上道士接引孤魂參加中元節公筵（廟方主辦）及私筵（家戶自行擺設案頭供品祭祀）。
30日下午打水狀科儀的盆中水，取自高雄小港漁港的海水，藉由旋轉儀式象徵超渡這些海上孤魂脫離輪迴之苦而超生。隨後登場的普渡法會中，除誦經超渡外，在坐座儀式中還會「普施」當場丟錢幣、糖果及餅干，供信眾帶回家保平安。
完成中元普渡各項科後，當夜是活動最高潮，將會把22.4萬金紙製成的串金全數懸掛在大士爺金尊上後，連同紙糊大士爺金尊一併進行大化（燒化）送回天庭，隔天上午再進行安座科儀，將大士爺請回廟內神龕。
「兼具傳統民俗及藝術文化保存價值的大士爺祭典，需要你我一起守護」李文洲說明，大士爺祭典之紙糊金身，數十年以來，均由陳志良道長家族所製作，陳道長承傳家族技藝，其糊紙技藝為高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，代代薪火相傳協力打造龍湖廟大士爺祭典最大的亮點。這次大士爺祭典也有不少在地青年返鄉參與，力行實踐大士爺文化的傳承，也盼能列為文化資產永續留存鄉里。