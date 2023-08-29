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小港龍湖廟大士爺普渡祭典今登場　全台最高紙糊大士爺現身

▲小港龍湖廟百年來循古禮於8/29-8/31（農曆7/14-7/16）舉辦為期三天的大士爺祭典。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）
▲小港龍湖廟百年來循古禮於8/29-8/31（農曆7/14-7/16）舉辦為期三天的大士爺祭典。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）

記者陳美嘉／高雄報導

中元節是臺灣傳統民俗節日之一，擁有228年歷史的高雄市小港龍湖廟，為全台最早專祀大士爺（普渡公）的廟宇。廟方百年來循古禮於8/29-8/31（農曆7/14-7/16），舉辦為期三天的大士爺祭典。29日下午大士爺遶境、入廟、安座、開光點眼儀式中，吸引逾百人共同見證這場「港仔墘」百年普渡盛事。

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龍湖廟董事長李文洲指出，前兩年配合政府防疫措施，祭典規模縮小，今年恰逢防疫解封，再度延續百年傳統，恭請高5.2米的大士爺紙糊金身坐鎮普渡法會，並為因應60年最兇鬼月，擴大舉辦消災祈福普渡祭典，敬邀十方善信共襄盛舉，一起祈求保佑黑兔年健康順遂。

▲5米2高的全台最大尊坐姿紙糊大士爺開光點眼。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）
▲5米2高的全台最大尊坐姿紙糊大士爺開光點眼。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）
「小港龍湖廟大士爺普渡祭典」、「基隆雞籠中元祭」和「嘉義民雄大士爺文化季」為國內三大普渡祭典。李文洲也說明各祭典的特色，基隆中元祭是四大柱，強調迎姓氏斗燈、循古禮舉辦金松宴與放水燈等科儀。嘉義民雄大士爺文化祭則是五大柱、九尺三吋（2.1公尺）高大士爺身著7層神衣、頭可轉動、赤足為其特色。而「小港龍湖廟」的大士爺高5.2公尺金身座像、上座觀音大士、竹林普陀山、玉色長角、七星靛藍臉、銅鈴大眼、口吐火焰、硃砂髮、身穿戰甲後有五方旗、採坐姿、著鞋履、腳下護法吳齊、馬贊，讓祭典更具可看性。

廟方發言人李政益強調，基隆鷄籠中元祭供祀的大士爺是站姿，龍湖廟紙糊大士爺則是坐姿，且腳著鞋履，高達5.2公尺，於2015年已被認定是全台最高的坐姿大士爺，且金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格，多了綠色竹林及普陀山背景，象徵大士爺不僅是被觀音收服的鬼王，還與觀音一同修行庇祐人間。

▲小港龍湖廟全台最大尊坐姿大士爺金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）
▲小港龍湖廟全台最大尊坐姿大士爺金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.29）
此外，中元普渡前一天（29日）傍晚放的水燈上，還特別書寫八首頭名字，象徵代表龍湖廟具名邀集海上好兄弟上岸赴中元盛宴，陸上道士接引孤魂參加中元節公筵（廟方主辦）及私筵（家戶自行擺設案頭供品祭祀）。

30日下午打水狀科儀的盆中水，取自高雄小港漁港的海水，藉由旋轉儀式象徵超渡這些海上孤魂脫離輪迴之苦而超生。隨後登場的普渡法會中，除誦經超渡外，在坐座儀式中還會「普施」當場丟錢幣、糖果及餅干，供信眾帶回家保平安。

完成中元普渡各項科後，當夜是活動最高潮，將會把22.4萬金紙製成的串金全數懸掛在大士爺金尊上後，連同紙糊大士爺金尊一併進行大化（燒化）送回天庭，隔天上午再進行安座科儀，將大士爺請回廟內神龕。

「兼具傳統民俗及藝術文化保存價值的大士爺祭典，需要你我一起守護」李文洲說明，大士爺祭典之紙糊金身，數十年以來，均由陳志良道長家族所製作，陳道長承傳家族技藝，其糊紙技藝為高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，代代薪火相傳協力打造龍湖廟大士爺祭典最大的亮點。這次大士爺祭典也有不少在地青年返鄉參與，力行實踐大士爺文化的傳承，也盼能列為文化資產永續留存鄉里。

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