東南亞詐騙集團猖獗 聯合國：緬甸最多！當地至少有12萬豬仔被囚
聯合國週二發佈一份最新報告，指出有高達數十萬人被犯罪集團販運至緬甸、柬埔寨等地，被迫實施詐騙活動，這類新型態的詐騙中心收入快速增長，估計每年可產生數10億美元的驚人利益。而聯合國也估計，緬甸是目前擁有最多豬仔的國家，至少有12萬人遭關押被迫進行詐騙工作，而柬埔寨則有10萬人。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《半島電視台》報導，聯合國報告表示，犯罪集團透過販運人口逼迫被害者從事詐騙工作，範圍遍及緬甸、柬埔寨、寮國、泰國、菲律賓等地，被迫實施詐騙的人遭受著不人道的待遇，「他們是受害者而不是罪犯」，聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）這麼認為。
聯合國報告中指出，這類快速成長的詐騙中心每年產生數十億美元的收入，而此類犯罪型態在近年變得更加猖獗，是因為賭場受到疫情影響關閉，迫使犯罪集團湧入監管較鬆散的東南亞國家，發展出混合人口販運與網路詐騙的新型態犯罪。
聯合國報告稱，大多數受害者來自其他東南亞國家，以及中國、台灣和香港，但也有一些是從遙遠的非洲和拉丁美洲被騙來。受害者多出身自弱勢群體，很容易因高薪誘惑而落入陷阱，結果被囚禁並被逼迫從事違法活動。
聯合國人權辦公室呼籲各國政府加強法治，打擊腐敗，並稱犯罪集團的猖獗在於「有罪不罰」的惡性循環。聯合國報告估計目前緬甸是販運豬仔最大目的地，至少有12萬人遭關押被迫進行詐騙工作，而柬埔寨則有10萬人。不過報告中也強調，由於犯罪集團的隱密性以及缺乏官方統計，估計可能與現實有所落差，或許犯罪集團的規模比預估的更為嚴重。