中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

高速撞死29歲警員！彰化毒蟲拒國民法官參審　法院駁回原因曝

▲吳姓男子由後方高速追撞，導致高員噴飛10多公尺，緊急送醫仍不治身亡。（圖／翻攝記者爆料網）
▲吳姓男子由後方高速追撞，導致高員噴飛10多公尺，緊急送醫仍不治身亡。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳苾暐／綜合報導

彰化警分局快官派出所警員高偉倫，今年1月間騎車返家途中，遭到毒駕的吳男追撞，導致高員送醫後傷重不治，事後該案成為彰化地院首件國民法官參審案，對此，吳男認為，案件經媒體報導，恐會造成偏見，拒絕接受國民參審，但法官則指出，被告無法指出媒體如何影響審理公平性，故予以駁回。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，全案發生於今年1月23日早上8時許，當時高偉倫剛值勤完畢，沒想到騎車回家途中，卻在彰化市彰興路、聖安路口被37歲吳姓男子由後方高速追撞，強大衝擊力，讓高員噴飛10多公尺遠，緊急送醫仍不治身亡，而吳男也因撞擊力道過大，遭拋飛車外，同樣受重傷送醫。

經警方調查，發現肇事吳男有多項毒品酒駕前科，雖其酒測值為0，但肇事車輛及身上卻有多包毒品，彰化地檢署日前偵結後，依法提起公訴，案件也移送法院，成為彰化第一起國民參與審判案件。

事後吳男透過律師向法院聲請拒受國民法官審理，同時指出他已坦承犯行，僅請求從輕量刑，若由國民法官審判將耗費司法資源，另外本案已在新聞媒體報導，恐會影響情感，讓國民法官對於本案事實產生預斷、偏見、污染，難期公正。

針對上述意見，檢方認為被害人的父親、律師均表示應交由國民參審，其次吳男雖坦承，但關於起訴書犯罪事實欄記載，有可能在裁定不採國民參與審判後否認，進而架空國民參與審判意旨；且本案被告不能安全駕駛動力交通工具致人於死案件，符合自首要件，不過有無減輕其刑、刑度如何，都是國民所關心，具有量刑的重大意義，即便經過報導，但此為國民所關心的社會議題，新聞報導是為了滿足人民知的權利，難以認定國民已經產生預斷，國民法官法亦有許多制度設計，並不會侵害被告受公平審判的權利。

最後法官指出，聲請人雖表示本案經新聞媒體報導，但未能具體說明已危及公平審判，進而嚴重影響本案犯罪事實認定、量刑形成，因此駁回聲請。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

五股廢棄車突竄火舌！拖車司機緊急徒手滅火　下秒反遭燙傷送醫

無照上路！新北少年過彎失控自撞電箱柱　噴飛重摔命危搶救中

木柵動物園傳意外！女員工「右腿捲砂輪機」　連人帶機送醫

佳冬戰備道驚傳死亡車禍！屏東騎士遭救護車撞飛 送醫搶救不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀