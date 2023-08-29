高速撞死29歲警員！彰化毒蟲拒國民法官參審　法院駁回原因曝

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經警方調查，發現肇事吳男有多項毒品酒駕前科，雖其酒測值為0，但肇事車輛及身上卻有多包毒品，彰化地檢署日前偵結後，依法提起公訴，案件也移送法院，成為彰化第一起國民參與審判案件。
事後吳男透過律師向法院聲請拒受國民法官審理，同時指出他已坦承犯行，僅請求從輕量刑，若由國民法官審判將耗費司法資源，另外本案已在新聞媒體報導，恐會影響情感，讓國民法官對於本案事實產生預斷、偏見、污染，難期公正。
針對上述意見，檢方認為被害人的父親、律師均表示應交由國民參審，其次吳男雖坦承，但關於起訴書犯罪事實欄記載，有可能在裁定不採國民參與審判後否認，進而架空國民參與審判意旨；且本案被告不能安全駕駛動力交通工具致人於死案件，符合自首要件，不過有無減輕其刑、刑度如何，都是國民所關心，具有量刑的重大意義，即便經過報導，但此為國民所關心的社會議題，新聞報導是為了滿足人民知的權利，難以認定國民已經產生預斷，國民法官法亦有許多制度設計，並不會侵害被告受公平審判的權利。
最後法官指出，聲請人雖表示本案經新聞媒體報導，但未能具體說明已危及公平審判，進而嚴重影響本案犯罪事實認定、量刑形成，因此駁回聲請。
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